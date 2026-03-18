Spotify ogłosiło, że wprowadza dla użytkowników w Polsce funkcję o nazwie DJ, którą wcześniej udostępniono na wybranych rynkach. Nastąpiło to już w 2023 r. Nie każdy skorzysta z nowej platformy, a ponadto nie jest ona jeszcze dostępna w rodzimym języku.

Spotify DJ dla użytkowników planu Premium w Polsce

Z informacji przekazanych przez szwedzkiego giganta rynku muzycznego wynika, że funkcja DJ działa jedynie w ramach planu Spotify Premium. To oznacza jedno. Jeśli słuchacie muzyki za darmo z reklamami, to musicie obejść się smakiem. Rozwiązanie nie będzie dla was dostępne.

Jest jeszcze jedno ograniczenie. Spotify DJ, choć dostępne w Polsce, tak nie pozwala na korzystanie z użyciem naszego języka. Użytkownicy funkcji w kraju są ograniczeni do dwóch języków. Są nimi angielski oraz hiszpański. Z czasem to pewnie ulegnie zmianie, ale na razie trzeba zadowolić się tym, co jest teraz.

Spotify dodaje, że funkcja DJ stała się bardzo ważnym narzędziem, po które często sięgają użytkownicy planu Premium. Na dowód ujawniono kilka statystyk.

Tylko w tym roku funkcja pomogła w ponad 3 milionach nowych odkryć artystów przez słuchaczy, a od momentu premiery w 2023 roku utwory odtworzone w ramach sesji DJ osiągnęły ponad 85 miliardów streamów

Czym jest i jak działa funkcji Spotify DJ?

Spotify DJ to funkcja oparta na sztucznej inteligencji. Jest to w zasadzie muzyczny przewodnik łączący "starannie dobrane kawałki z komentarzami dotyczącymi artystów i utworów". W ten sposób generowane są wyselekcjonowane playlisty, które mają być w jak najlepszym stopniu dopasowane do gustu muzycznego użytkownika. Przy okazji narzędzie ułatwia odkrywanie nowej muzyki.

Interakcja ze Spotify DJ odbywa się z użyciem komend głosowych lub poprzez wpisanie frazy "DJ" w wyszukiwarce aplikacji. Przy okazji w prawym dolnym rogu okna umieszczono przycisk ze skrótem.

Przy okazji warto dodać, że aplikacja Spotify dla Windows dostaje nowy tryb "Exclusive Mode", który pozwala na lepszą kontrolę nad jakością audio. Funkcja w niedługim czasie ma trafić także na komputery Mac.

