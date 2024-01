Masz telefon? Zapłacisz abonament RTV - to już pewne

Spis treści: 01 Abonament RTV a smartfon

Abonament RTV a smartfon

Jak działa abonament RTV? W dużym skrócie rejestrujemy odbiornik radiowo-telewizyjny (np. nowy telewizor) i zaczynamy opłacać abonament zgodnie z aktualnymi stawkami. Pieniądze z niego są przeznaczane na działalność publicznych nadawców telewizji i radia, przy okazji wspierając tzw. działalność misyjną. W ten sposób istnieć mogą programy wartościowe, jednocześnie niezbyt dochodowe w kontekście komercyjnym. Tak wygląda teoria.

W praktyce jednak wiele osób nie wiem, czy powinno opłacać abonament RTV i jak to zrobić. Wątpliwości rozjaśnia Poczta Polska, publikując nie tylko aktualne stawki abonamentu, ale też przykłady sytuacji, w których konieczne jest odprowadzanie odpowiedniej opłaty. Mając telewizor lub radio musimy je zarejestrować i ponosić koszt opłaty abonamentowej. No dobra, a co, jeżeli nie mamy telewizora, tylko smartfon?

Czy telefon jest odbiornikiem radiowo-telewizyjnym?

Również i te wątpliwości zostały w ostatnim czasie rozwiane, zarówno przez wyroki sądów, jak i pocztę. Tak, telefon to odbiornik, przy pomocy którego możemy oglądać telewizję i słuchać radia - na przykład internetowego. Oznacza to, że w myśl przepisów, urządzenie te powinno zostać zarejestrowane. Co więcej, jego użytkownik jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV.

Odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym w rozumieniu przepisów ustawy [o opłatach abonamentowych] jest urządzenie techniczne przystosowane do odbioru programów, a zatem urządzenie techniczne spełniające warunki określone w tych przepisach [umożliwiające natychmiastowy odbiór programów] jest odbiornikiem radiofonicznym lub telewizyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny

Zatem nie tylko smartfon, ale również komputer, tablet i inne urządzenie multimedialne kwalifikuje się do opłaty abonamentowej - o ile pozwala na korzystanie z programów radiowych lub telewizyjnych. Co ciekawe, nawet monitor z tunerem telewizyjnym jest uznawany za taki sprzęt. Poczta Polska ostrzega, że rejestracja urządzenia jest obowiązkiem jego posiadacza, a zaniechanie tej czynności wiązać się może z konsekwencjami. Co się stanie, gdy nie zarejestrujemy odbiornika radiowo-telewizyjnego? W przypadku wyjścia tego na jaw kara może wynieść 30 miesięcznych stawek abonamentowych.

Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Wraz z nadejściem nowego roku opublikowane zostały nowe stawki abonamentu RTV. Opłata za korzystanie z telewizji i radia od 1 stycznia 2024 roku wynosi 27,30 zł. Taniej jest, gdy mowa o opłacie za radio - wtedy miesięczny koszt to zaledwie 8,70 zł.

Roczny koszt abonamentu radiowo-telewizyjnego w przypadku radia i telewizora to 327,60 zł. Możliwe było uzyskanie rabatu w wysokości 10%, jeżeli zdecydowaliśmy się na zapłatę z góry za cały rok do 26 stycznia. Obecnie skorzystanie z tej "promocji" jest już jednak niemożliwe.

