Polacy od kilku miesięcy mają możliwość zastrzegania numeru PESEL. Można to zrobić kilkoma dotknięciami palcem na ekranie telefonu z zainstalowaną aplikacją mObywatel. Sam proces odbywa się błyskawicznie. Ministerstwo Cyfryzacji zwraca jednak uwagę na pewien problem i udostępniło ważny komunikat.

Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na proces zastrzegania numeru PESEL

Zacznijmy od tego, że proces można cofnąć. Odbywa się to bardzo szybko i z takiej opcji można skorzystać na przykład w trakcie chęci wzięcia pożyczki lub kupienia czegoś na raty. Załóżmy jednak, że później znowu chcemy zastrzec numer PESEL, aby zapewnić sobie ochronę w przyszłości. Tutaj pojawia się mały problem, na który uwagę zwraca resort.

Ministerstwo Cyfryzacji w specjalnym komunikacie przekazało, że numer PESEL rzeczywiście można ponownie zastrzec i choć sama czynność zajmuje chwilę, tak jej efekt może być opóźniony. Resort wyjaśnia, że może to potrwać od 30 minut do 12 godzin. Z czego to wynika?

Ta przerwa jest niezbędna, aby system działał sprawnie i aby zapobiec nadużyciom. czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji

Zbyt częste zastrzeganie i cofanie zastrzeżenia numeru PESEL może po prostu wprowadzać instytucje oraz firmy w błąd. Ministerstwo Cyfryzacji pomyślało o tym problemie i dlatego zdecydowano się na dodanie ograniczenia w postaci wspomnianej przerwy czasowej. Ma ona zapobiec nadużyciom.

Wspomniane 12 godzin to maksymalny czas związany z wydaniem dyspozycji bankowi wypłaty gotówki powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (12 900 zł). Taka blokada wystąpi w przypadku, jeśli nie cofnie się zastrzeżenia. W przeciwnym razie czekać nie trzeba. Tutaj ministerstwo dodaje, że ma to uchronić m.in. przed wyłudzeniami gotówki przez oszustów, na przykład z użyciem metody "na wnuczka".

Jak zastrzec numer PESEL w aplikacji mObywatel

Jeśli jeszcze nie zastrzegliście własnego numeru PESEL, to z pewnością warto to zrobić. W ten sposób można zapobiec przed wzięciem pożyczki przez inną osobę czy wyrobieniu duplikatu karty SIM, co może mieć przykre konsekwencje. Na taki ruch zdecydowało się już ponad 4 mln Polaków. Można to zrobić w kilku prostych krokach z poziomu aplikacji mObywatel. W tym celu trzeba wykonać następujące czynności.

Uruchamiamy aplikację mObywatel. Udajemy się do sekcji Usługi i wybieramy Zastrzeż PESEL. Następnie dotykamy opcję Zastrzeż PESEL.

Zdjęcie Jak zastrzec numer PESEL? W aplikacji mObywatel trwa to kilka sekund. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

W dowolnej chwili zastrzeżenie można cofnąć i odbywa się to z użyciem tego samego przełącznika z mObywatela. Do wyboru są dwie opcje — bezterminowo lub czasowo. W tym drugim przypadku zostanie on zastrzeżony po upływie wybranego czasu.