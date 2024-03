Atak hakerski czy awaria systemów McDonald's?

Wielu użytkowników internetu zaczęło pytać się w mediach społecznościowych, czy tylko u nich nie działa zamawianie jedzenia z McDonald's przez aplikację. Do głosu szybko doszły osoby, które nie mogły złożyć zamówienia w kasach samoobsługowych. Restauracje ostatecznie zostały tymczasowo zamknięte. Wróciły do funkcjonowania, gdy problemy z systemami informatycznymi zostały naprawione.

Restauracje McDonald’s w Polsce były czasowo zamknięte z powodu awarii technologicznej. Obecnie wszystkie restauracje funkcjonują. Zdarzenie nie jest związane z cyberbezpieczeństwem. Przepraszamy naszych gości za niedogodności związane z tą sytuacją i dziękujemy za cierpliwość. Katarzyna Jędrek-Giza z biura prasowego McDonald's dla Next.gazeta.pl

Jak podaje McDonald's, firma wyklucza możliwość wystąpienia ataku hakerskiego lub innych działań cyberprzestępczych. Trwają prace mające zlokalizować przyczynę problemu.

O skali problemu świadczy fakt, że odnotowano go w wielu różnych miejscach na świecie, a wszędzie przebiegał niemal identycznie. To sugeruje, że zunifikowane systemy informatyczne sieci restauracji zostały dotknięte przez tę samą usterkę i kłopoty miały charakter globalny.

McDonald's w Polsce

McDonald's to amerykańska sieć barów szybkiej obsługi, która została utworzona w 1940 roku. Sieć zawitała do Polski po raz pierwszy 17 czerwca 1992 roku w Warszawie. Szybko nastąpił jej rozwój na polskim rynku, co doprowadziło do powstawania kolejnych lokali na terenie całego kraju.

Obecnie w Polsce znajduje się ponad 517 restauracji McDonald's, a aż 90% z nich jest prowadzonych przez franczyzobiorców.