Awaria Messengera sprawia, że wiele osób nie może korzystać z różnych funkcji aplikacji, czy po prostu wykorzystywać jej tak, jak do tej pory. Jednym z najczęstszych problemów jest błąd wyświetlania zdjęć. Multimedia często nie ładują się, nie można ich wysyłać lub pobierać. Ten sam kłopot dotyczy również zdjęć profilowych znajomych i innych plików, które można przesyłać przy pomocy komunikatora.

Tak wygląda wykres zgłaszanych problemów z aplikacją od firmy Meta:

Problem z wysyłaniem zdjęć na Messengerze to nie jedyny kłopot. Wielu użytkowników wymienia również złe działanie innych funkcji, jak choćby powiadomień. Pojawiły się komentarze mówiące o tym, że notyfikacje przychodzą z dużym opóźnieniem, a niektóre są zupełnie losowe i dotyczą wiadomości np. sprzed tygodnia. Zupełnie tak, jakby aplikacja została kompletnie popsuta:

Użytkownik Pakrzy Pakrzy napisał, że ""Powielają się powiadomienia, przychodzą z opóźnieniem od tygodnia", w podobnym tonie utrzymane zostały inne wpisy, jak opinia "Od 3 dni dostaje stare powiadomienie z poprzedniego dnia co jakiś czas te same wiadomości lub reakcje do wiadomości".

Problemy z Messengerem nadal trwają

Warto zauważyć, że problemy z działaniem Messengera nie występują jedynie lokalnie, a raportują je użytkownicy na całym świecie. Problem jest jednak specyficzny, albowiem nie dotyczy każdego użytkownika. Sporo osób dziwi się na wieść o awarii twierdząc, że u nich wszystko w porządku.

W moim przypadku aplikacja działa tak, jak do tej pory. Z kolei niektóre osoby, z którymi wymieniałem wiadomości zauważyły zmiany w apce sugerując, że być może coś faktycznie popsuło się po ich stronie.