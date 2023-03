Mikroboty przechwytują i niszczą uszkodzone komórki. To może być przełom

Nasz nowy projekt znacząco rozwija technologię w dwóch głównych aspektach: napęd hybrydowy i nawigacja za pomocą dwóch różnych mechanizmów — elektrycznego i magnetycznego. Ponadto mikrorobot ma ulepszoną zdolność do identyfikowania i przechwytywania pojedynczej komórki, bez konieczności znakowania, do lokalnego testowania lub pobierania i transportu do zewnętrznego instrumentu. Badania te przeprowadzono na próbkach biologicznych w laboratorium do badań in vitro, ale w przyszłości planuje się opracowanie mikrorobotów, które będą również działały wewnątrz ciała – na przykład jako skuteczne nośniki leków, które można precyzyjnie kierować do celu.