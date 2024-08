Miliony Polaków skorzystało z tej funkcji mObywatela. Wy też powinniście

mObywatel pozwala zastrzegać numer PESEL od kilku miesięcy i od jakiegoś czasu usługa przeżywa w Polsce prawdziwy boom. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło najnowsze dane związane z tą funkcją i te nie pozostawiają złudzeń. Rodacy bardzo chętnie sięgają po to rozwiązanie.

Numer PESEL zastrzeżony w mObywatel przez kilka mln Polaków

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że numery PESEL (na dzień 20 sierpnia) zostały zastrzeżone już przez 4,5 mln Polaków! To naprawdę sporo, gdy pod uwagę weźmiemy staż funkcji.

Usługa została uruchomiona w listopadzie 2023 r., ale początkowo nie była dostępna w aplikacji mObywatel, a tylko poprzez serwis internetowy. To uległo zmianie dopiero 10 stycznia 2024 r. i tutaj warto mieć na uwadze, że do czerwca obowiązywał tak zwany okres przejściowy. W tym czasie firmy oraz instytucje mogły dostosować się do zmian, co dotyczyło m.in. banków czy notariuszy.

W późniejszym czasie zauważono wzmożone zainteresowaniem zastrzeganiem numerów PESEL i robi to coraz więcej Polaków. Wy również powinniście to rozważyć. Dlaczego?



Dlaczego warto zastrzec numer PESEL w mObywatel?

Takie rozwiązanie ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i pozwolić chronić się przed oszustami, którzy mogliby próbować się pod was podszywać. Wyjaśnia to minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.



Zastrzeżenie numeru PESEL to najprostszy sposób na ograniczenie ryzyka, że przestępcy posłużą się naszymi danymi do wyłudzenia kredytu czy pożyczki. Zachęcam do tego każdego. Użytkownicy aplikacji mObywatel mogą to zrobić w kilka sekund. Dodatkowo, w ten sam prosty sposób można takie zastrzeżenie cofnąć, jeśli na przykład zamierzamy kupić coś na raty. Od niedawna w aplikacji udostępniliśmy także usługę Bezpiecznie w sieci, która daje możliwość zgłaszania podejrzanych stron internetowych, SMS-ów czy e-maili. Bezpieczeństwo cyfrowe to jeden z priorytetów rozwoju aplikacji. powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

W aplikacji mObywatel zajmuje to tylko kilka sekund i sprowadza się do wyboru jednej opcji. Możecie to obejrzeć na poniższym filmie.

Oczywiście zastrzeżenie numeru PESEL można w dowolnej chwili cofnąć. Tutaj trzeba jednak mieć na uwadze, że Ministerstwo Cyfryzacji założyło pewne obostrzenia. Ma to na celu m.in. przeciwdziałać nadużyciom. Warto dodać, że mObywatel niedawno dostał inny moduł związany z bezpieczeństwem. Jest to usługa Bezpieczni w sieci, co pozwala na raportowanie oszustw i otrzymywanie powiadomień o nowych zagrożeniach.