Kolejną aktualizacją w mObywatel będzie możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego. Tutaj procedury mają zostać uproszczone.

Dodane zostaną również dokumenty potwierdzające możliwość wykonywania zawodów medycznych, legitymacje poselskie i senatorskie. Z kolei mLegitymacja będzie rozszerzona o kartę rowerową.

Dzięki nowej wersji mObywatel będziemy mogli także zastrzec swój numer PESEL (funkcja pojawi się w trzecim kwartale 2023 roku), będziemy mogli również zgłosić naruszenia środowiskowe, czy korzystać z pełnomocnictw.

Dodatkowo będzie też można zapłacić on-line za różnego rodzaju usługi administracyjne, w tym m.in. opłacić podatek od nieruchomości. Ma to się odbywać bez prowizji i w zaledwie "w kilku kliknięciach".

Kolejną nowością będzie to, że po zdaniu egzaminu w systemie pojawi się automatycznie tymczasowa elektroniczna wersja prawa jazdy. Pozwala ona na prowadzenie pojazdów (według zdawanej kategorii) bez oczekiwania na tradycyjny dokument.

Jednakże to, co może przede wszystkim interesować Polaków, jest to, że wersja cyfrowa zrówna się z dokumentami tradycyjnymi. Dzięki temu w niemal wszystkich sytuacjach, w których używamy tradycyjnego dowodu, będziemy mogli korzystać z dowodu cyfrowego.

Elektronicznym dokumentem tożsamości będziemy mogli posługiwać się m.in. przy załatwianiu wszelkich spraw w urzędach czy w banku.

Ponadto aplikacja ma otrzymać nową szatę graficzną "zgodną z obowiązującymi dla tego typu rozwiązań najnowszymi trendami", zaś samo korzystanie ma być "bardziej intuicyjne". Dla nowych użytkowników pojawi się również specjalny poradnik, gdzie będą zawarte informacje dotyczące poszczególnych funkcji aplikacji.

Kiedy będzie dostępna nowa aplikacja mObywatel 2.0?

Według założeń z nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0 będziemy mogli korzystać już niedługo, już na przełomie czerwca i lipca - ustawa czeka na podpis prezydenta. Ustawa o nowej aplikacji mObywatel została przyjęta już w marcu przez sejm, lecz senat chciał jeszcze wprowadzić odpowiednie poprawki, które ostateczne zostały przyjęte. Jak donosi gov.pl, na początku maja bieżącego roku aplikacja mObywatel została pobrana już ponad 10 mln razy.