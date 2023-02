Nad miejscem trzęsienia ziemi widziano tajemnicze drony. Do kogo należą?

Drony Aksungur pojawiły się nad zniszczonymi miastami

Okazuje się jednak, że nad tureckimi miastami pojawiły się drony należące do narodowej armii. Ministerstwo Obrony zorganizowało pierwszą w historii akcję rekonesansu powietrznego zniszczonych miast za pomocą floty dronów TAI Aksungur. Są to jak dotąd największe powietrzne bezzałogowce w tureckim arsenale.

Zostały one zaprojektowane i zbudowane przez firmę Turkish Aerospace Inc. Aksungur mają 12 metrów długości i 3 metry wysokości, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 24 metrów. Maszyny bez problemu mogą spędzić w powietrzu na wykonywaniu różnych misji ponad 50 godzin i transportować na swoim pokładzie do 750 kg uzbrojenia.