Najdłuższy tunel w Polsce obecnie znajduje się w okolicy Warszawy, natomiast pozamiejski stanowi część trasy S3 i ma 2,3 km długości. Został on otworzony dla kierowców kilka tygodni temu, ale w drodze jest inna inwestycja, która wkrótce ustanowi nowy rekord w Polsce. Mowa o tunelu mającym być częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Najdłuższy tunel w Polsce zostanie wydrążony pod Odrą

Zachodnia Obwodnica Szczecina to duża inwestycja, na której realizację mieszkańcy tego regionu czekają od lat. Będzie ona przebiegała wzdłuż trasy S6 i jej łączna długość to blisko 50 km. W skład drogi wchodzą trzy odcinki realizacyjne. Częścią ZOS będzie najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Wspomniany tunel zostanie wydrążony pod Odrą. Kierowcy będą mogli przejechać kilkadziesiąt metrów pod wodą i wiemy, że cały odcinek będzie długi na 5 km. GDDKiA ujawniła nowe szczegóły związane z tą inwestycją. Tutaj z pewnością warto wymienić:

Średnica zewnętrzna wyniesie 14,85 m

Grubość obudowy tunelu to 60 cm

Odcinki wjazdowe mają mieć długość po około 600 m

Cała konstrukcja ma zejść w dół maksymalnie 51 m pod linią powierzchni

Odcinki jezdni znajdą się na głębokości do 45 m

Zdjęcie Najdłuższy tunel drogowy w Polsce zostanie wydrążony pod Odrą. / GDDKiA / materiały prasowe

Wiemy również, że najdłuższy tunel w Polsce, który znajdzie się pod Odrą, ma być dwunawowy. Każda z nich zapewni dwa pasy do jazdy. Tunel zostanie wydrążony z wykorzystaniem maszyny TBM.

Zachodnia Obwodnica Szczecina nieprędko

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina trochę potrwa. Jest to bardzo duża i kosztowna inwestycja, której realizacja zajmie lata. Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że jest to projekt stanowiący część Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z przesunięciem do 2033 r.).

W ramach ciekawostki warto dodać, że najdłuższy tunel drogowy na świecie to Lærdal ciągnący się aż przez 24,5 km. Znajduje się on w Norwegii i łączy miejscowości Lærdal oraz Aurland. Do użytku został oddany w 2000 r. W przypadku tuneli kolejowych rekordowy ma być drążony pod Alpami. Będzie to część nowej linii kolejowej łączącej Turyn i Lyon. Jego długość to aż 57,7 km.

