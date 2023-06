Polska i Ukraina prowadzić mają zaawansowane rozmowy w sprawie sprzedaży elementów polskiego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego (a nawet kompletnego systemu), a przynajmniej tak wynika z informacji podawanych przez portal Defence24.pl, który powołuje się na własne źródła. Zakup miałby zostać sfinansowany z funduszy własnych Kijowa lub przy udziale dofinansowania unijnego, a wyposażenie polskiej Morskiej Jednostki Rakietowej uzupełnione w ramach zakupów, o których dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu.

Ukraina zainteresowana polskim systemem NDR

Warto tu dodać, że Siły Zbrojne RP dysponują dwoma kompletnymi systemami NDR, a każdy z nich składa się z dwóch baterii po trzy wyrzutnie na podwoziu Jelcz 662D z maksymalnie czterema pociskami. Oprócz nich w skład NDR wchodzą wozy dowodzenia i kierowania ogniem baterii i dywizjonu, ruchome węzły łączności, radary wykrywania i śledzenia celów NUR-15C oraz pojazdy logistyczne. W kwietniu dowiedzieliśmy się jednak, że planowany jest zakup trzeciego, co kosztować ma ok. 3 mld dolarów (za drugi dostarczony w 2017 roku zapłaciliśmy ok. 800 mln USD).

Reklama