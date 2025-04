Jeśli korzystacie z bankowości elektronicznej iPKO banku PKO BP, to pamiętajcie, że w drodze są ważne zmiany obejmujące ten system. Te sprawią, że nie będziecie mogli domyślnie wykonać przelewów na wysokie kwoty. Co się zmieni i od kiedy oraz czym to jest spowodowane?

PKO BP przypomina, że nowe limity przelewów wejdą w życie 6 maja 2025 r . i obejmą bankowość elektroniczną iPKO. Tego dnia zostanie wprowadzony domyślny limit dzienny oraz maksymalny . Jeśli przesyłacie w ten sposób większe kwoty, to z pewnością warto wiedzieć, co się zmieni.

Domyślny limit dzienny na przelewy i płatności realizowane z wykorzystaniem iPKO od 6 maja zmieni się dla kont w złotówkach na 10 tys. złotych . Część klientów banku korzysta z wyższych limitów. PKO BP wyjaśnia, że tego dnia zostaną one dostosowane. Czy to oznacza, że większych kwot nie będzie już można przelewać? Na szczęście tak nie jest.

PKO BP precyzuje, że klienci będą mogli modyfikować limity na przelewy samodzielnie. Odgórna wartość ustawiona przez bank będzie mogła zostać zmieniona. Nawet do kwoty 200 tys. złotych dziennie, co jednak będzie wymagało autoryzacji mobilnej. W przypadku systemu opartego na kodach wysyłanych SMS-em lub kartach kodów będzie to maksymalnie 50 tys. złotych. Pod tym względem bank zamierza dostosować się do potrzeb poszczególnych klientów.