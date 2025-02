Wypłacasz gotówkę? Uważaj, bo zablokują konto na 12 godzin

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL chroni nas przed kradzieżą tożsamości i oszustwami finansowymi. Banki i inne instytucje finansowe muszą dokładnie weryfikować tożsamość klienta przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. W przypadku próby nieautoryzowanego wykorzystania zastrzeżonego numeru do takich celów, wniosek zostanie automatycznie odrzucony . Wówczas otrzymamy powiadomienie SMS-em oraz w aplikacji mObywatel , z informacją, kto dokładnie sprawdzał nasz numer PESEL .

Co istotne, nie tylko banki dbają o nasze bezpieczeństwo. Notariusze i operatorzy telekomunikacyjni również muszą sprawdzać status numeru PESEL przed realizacją transakcj i. Szczególnie istotne jest to w przypadku wydawania duplikatów kart SIM oraz podczas obrotu nieruchomościami.

Pomimo wielu zalet zastrzeżenie numeru PESEL może okazać się dość kłopotliwe w bardzo konkretnych sytuacjach. Banki są zobowiązane do sprawdzania, czy PESEL klienta jest zastrzeżony. Jeśli tak – mogą odmówić nam np. otwarcia konta czy udzielenia kredytu . Ale to nie wszystko.

Na szczęście nie dotyczy to wszystkich transakcji. Przelewy, płatności kartą czy wypłaty z bankomatów będą działać normalnie.

Jeżeli chcemy zabezpieczyć swój numer PESEL, możemy to zrobić, udając się na wizytę do urzędu gminy. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku, numer zostanie zastrzeżony w rejestrze. Alternatywnie, proces ten można przeprowadzić online za pośrednictwem serwisu mObywatel.gov.pl lub aplikacji mobilnej mObywatel. Jak to zrobić?