Co prawda żaden z banków nie odpowiada za wyciek i nie był w stanie mu zapobiec, ale mimo to mogą one pomóc w namierzeniu sprawcy. Przedstawiciele wspomnianych instytucji podkreślają, że do ewentualnego wycieku nie doszło za sprawą ich pracowników, ich infrastruktura nie została naruszona oraz że analizują wszelkie doniesienia medialne i zgłosili już sprawę do UODO. Banki dysponują wiedzą o tym, kto miał dostęp do dokumentów konkretnych klientów, a to pomoże śledczym w ustaleniu źródła przecieku.