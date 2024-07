Spis treści: 01 Wyciek danych, Polacy zagrożeni

02 Czy trzeba zastrzec PESEL?

03 Kradzież danych a niebezpieczeństwo

Wyciek danych, Polacy zagrożeni

Doszło do kolejnego niebezpiecznego wycieku danych w Polsce. Tym razem ofiarami padli polscy klienci jednej z internetowych aptek. Jak informuje nowafarmacja.pl, w dniach 21-24 lipca doszło do "naruszeń prywatności", w ramach którego hakerzy mieli zdobyć dostęp do poufnych informacji klientów korzystających z zakupów na stronie internetowej apteki oraz na Allegro.

Naruszenie i kradzież danych nie dotyczy klientów stacjonarnych aptek, a jedynie użytkowników korzystających z:

nowafarmacja.pl

zielink.pl

sprzedaż na Allegro

Operatorem danych sklepów internetowych nie jest sama spółka AP, lecz zewnętrzna firma Atomstore.

Czy trzeba zastrzec PESEL?

Wielu zaniepokojonych klientów uznała, że warto zastrzec numer PESEL. W tym przypadku nie jest to jednak konieczne, bo żadne wrażliwe informacje medyczne czy PESEL-e nie były przechowywane w bazie danych serwisów. Dane, które mogły zostać wykradzione, to:

imię i nazwisko

adres wysyłki

adres e-mail

numer telefonu

adres IP

kupowane produkty

Wszystkie osoby, które mogły paść ofiarami wycieku, otrzymały stosowną komunikację w formie elektronicznej. Tam też znalazła się informacja o tym, w jakim celu hakerzy weszli w posiadanie tych danych a także jak mogą je wykorzystać w przyszłości.



Kradzież danych a niebezpieczeństwo

Żadna sytuacja związana z wyciekiem danych nie jest dobra, ale niebezpieczeństwo może przybierać różne formy. W tym wypadku nie jest tak źle, bo nie skradziono numerów PESEL czy np. danych z dowodów osobistych. Hakerzy weszli jednak w posiadanie np. adresów email i numerów telefonów. Jak mogą je wykorzystać?

Najpopularniejszą metodą wykorzystania tych danych będą próby wyłudzenia pieniędzy i kradzieży innych informacji przez email lub SMS. Osoby, których dane wyciekły, mogą spodziewać się niebezpiecznego spamu, np. zachęcającego do kliknięcia w różne linki czy wypełniania formularzy. Warto zachować szczególną ostrożność i weryfikować nadawców wiadomości. Często łatwo się pomylić i tak naprawdę wpaść w sidła oszustów.

