Ogromny wyciek danych z EuroCert

Firma EuroCert, która jest znanym dostawcą podpisów kwalifikowanych, poinformowała o udanym ataku na jej infrastrukturę. Okazuje się, że doszło do wycieku danych osobowych m. in. klientów, kontrahentów i pracowników spółki . Eksperci od bezpieczeństwa w internecie ostrzegają, że te wrażliwe dane mogą niebawem trafić na sprzedaż w darknecie. Grupa ransomware już opublikowała w sieci próbkę skradzionych danych, a mianowicie danych osobowe użytkowników i fragmenty przechowywanych dokumentów.

Do ataku miało dojść w nocy 12 stycznia. Na razie nie ustalono, jak duży pakiet danych został przejęty przez hakerów, ale eksperci ostrzegają, że mogą one stanowić zagrożenie dla klientów firmy, zatem najlepiej jest dmuchać na zimne i zablokować swój numer PESEL. Może to uchronić klientów przed wzięciem na nich kredytu przez przestępców posiadających ich poufne dane.