Awaria ZUS. Nie działa platforma i są problemy z dostępem.

Cyfryzacja różnych usług sprawia, że cieszymy się wygodnym dostępem do różnych rozwiązań drogą internetową i bez konieczności wychodzenia z domu. Gorzej, gdy coś nie działa. Tym razem padło na stronę internetową ZUS-u, którą spotkała awaria. To skutecznie odcięło dostęp do platformy.