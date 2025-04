Kaplica wymaga w tym czasie specjalnych przygotowań. Została wyłączona z ruchu turystycznego, zamknięta i odpowiednio zabezpieczona. Obsługa techniczna montuje tymczasowe urządzenia: palenisko do spalania kart do głosowania, dodatkowe podesty i specjalne ekrany blokujące sygnały elektroniczne - wszystko po to, by zapewnić ciszę, skupienie i absolutną tajność obrad.

Niniejszym informujemy, że Kaplica Sykstyńska będzie zamknięta dla publiczności od poniedziałku 28 kwietnia 2025 roku z powodu przygotowań do konklawe. Wszystkie wycieczki po Ogrodach Watykańskich oraz po nekropolii Via Triumphalis również zostają zawieszone. Państwo Watykańskie, 27 kwietnia 2025.

Muzea Watykańskie to nie tylko skarbnica dzieł sztuki, ale także jedna z największych atrakcji turystycznych Europy - odwiedzana przez ponad sześć milionów ludzi rocznie. W ich skład wchodzi kilkanaście galerii i muzeów, gromadzących bezcenne zbiory z czasów starożytnych, średniowiecza, renesansu i baroku. To tu można podziwiać "Laokoona" i "Apolla Belwederskiego", freski Rafaela w Stanzach Watykańskich, kolekcję dzieł Caravaggia, a także bezcenną kolekcję egipską, etruską czy mapy z XVI wieku. Perłą w koronie jest jednak Kaplica Sykstyńska (włączona wraz ze Stanzami do ciągu muzealnego) - słynąca z monumentalnych fresków Michała Anioła, takich jak "Sąd Ostateczny" czy "Stworzenie Adama". To właśnie w tym miejscu zbiorą się kardynałowie z całego świata, by modlić się i głosować na przyszłego papieża.