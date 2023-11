Spis treści: 01 Używaj słów kluczowych

02 Cytat pomoże szukać dokładniej

03 Jak szukać w obrębie jednej strony?

04 Filtruj wyniki wyszukiwania

05 Co obejrzeć? Google nam podpowie

06 Jak wykonać obliczenia w Google?

07 Jak znaleźć PDF w Google?

Używaj słów kluczowych

Czasami aż chciałoby się napisać elaborat w polu wyszukiwania, aby wyniki były konkretne i odpowiadały naszym potrzebom. Niestety to nie działa. W zamian należy być konkretnym, a często mniej znaczy więcej. Nie inaczej jest w Google, gdyż czasami wystarczy użyć prostego hasła, a my otrzymamy interesujący nas wynik.

Jak to zrobić? Google bardzo często posiada konkretną bazę danych lub zna serwisy, które mają interesujące nas odpowiedzi. W związku z tym nie musimy wpisywać do przeglądarki wszystkiego, lub pełnego zdania z pytaniem. Zamiast "Czy wiadomo, jaka jest populacja Islandii" wpiszmy "Islandia populacja". Posługujemy się słowem kluczowym i to wystarczy, aby uzyskać interesujący nas wynik.

Reklama

Cytat pomoże szukać dokładniej

Jak zmusić Google, aby dana fraza znajdowała się w wynikach wyszukiwania? Jest na to prosty trick. Wystarczy wziąć interesujący nas wyraz lub zdanie w cudzysłów, np. tak "kompendium wiedzy".

W ten sposób wszystkie wyniki będą musiały zawierać właśnie takie wyrażenie. To pozwala skutecznie odfiltrować pokrewne znaczenia lub nieinteresujące nas elementy. Sposób na konkretne wyszukiwanie w Google? Używaj cytatów, w ten sposób wyszukiwarka będzie wiedzieć, czego oczekujesz.

Jak szukać w obrębie jednej strony?

Przy pomocy wyszukiwarki Google możemy przeszukiwać zasoby całego internetu - ale po co? Czasami wystarczy nam wyszukiwanie w obrębie jednej strony internetowej, która na pewno ma interesujące nas treści. Na szczęście istnieje funkcja szukania na jednej stronie w sieci. Wystarczy użyć dwukropka i nazwy strony.

Jak szukać w obrębie strony w Google? W tym celu wpisujemy interesującą nas frazę (np. widelce) i dodajemy dopisek site:stronainternetowa.com, gdzie po site: wpisujemy adres danej strony. Dzięki temu uzyskamy wyniki odpowiadające naszej frazie, ale tylko z tej jednej strony w sieci. To duże ułatwienie np. podczas zakupów online.

Filtruj wyniki wyszukiwania

Kontrolowanie wyników wyświetlania to świetne narzędzie, dzięki któremu o wiele łatwiej znaleźć w sieci interesujące treści. Skoro znamy już sposób na używanie cudzysłowu i szukania na stronie, pora na hybrydy. Google pozwala nam połączyć dwie frazy, które muszą znaleźć się w wynikach naszych wyszukiwań. Jak to zrobić?

Oto przykład: "fraza 1" + "fraza" -hybrid. Dzięki temu obydwa zapytania muszą pojawić się w jednym wyniku wyszukiwania. Możemy dzięki temu lepiej precyzować to, co chcemy odnaleźć. Niech to będzie np. "wifi" + "brak hasła" -hybrid. Dzięki temu naszym oczom ukażą się wyniki mające w tytule zarówno jedną, jak i drugą frazę.

Co obejrzeć? Google nam podpowie

Google pomaga optymalizować nie tylko pracę, ale i czas wolny. Przykładem tego jest funkcja co obejrzeć, czyli po prostu sprawnie działający system polecania filmów i seriali. W ten sposób możemy wyszukiwać ciekawe pozycje dostępne za darmo w zasobach sieci lub na poszczególnych platformach streamingowych.

A skąd Google ma wiedzieć, co chcielibyśmy obejrzeć? Możemy być bardziej precyzyjni i dobrać odpowiedni gatunek filmowy, konkretną serię filmów, filmy za darmo czy materiały dostępne na YouTube. Opcji jest cała masa i warto je przetestować samemu.

Jak wykonać obliczenia w Google?

Od kiedy mamy Google (i jego funkcje) nie potrzebujemy już kalkulatora. W rzeczy samej przy pomocy wyszukiwarki możemy bez problemu przeprowadzić masę obliczeń i konwersji. To szalenie przydatne narzędzie, gdy np. chcemy sprawdzić ile centymetrów ma 30 cali, przeliczyć stopy na milimetry czy rozwiązać dane równanie.

Obliczenia w Google działają mniej więcej tak samo, jak wyszukiwanie czegokolwiek innego. Wystarczy wpisać interesujący nas problem czy równanie, a naszym oczom ukaże się odpowiedź. Często Google podaje też sposób obliczenia wyniku, co może okazać się przydatne w przyszłości.

Jak znaleźć PDF w Google?

Gdy odkryłem wyszukiwanie plików PDF w Google, myślałem, że poznałem świat na nowo. Nie jest to przesadą, bo możliwość znalezienia konkretnych dokumentów jest nieoceniona. Przydaje się zarówno podczas pisania prac dyplomowych, jak i przeprowadzania dokładnego researchu. Jak wyszukiwać PDF w Google?

Wystarczy wpisać w pasek wyszukiwania konkretną frazę i dodać filetype:pdf lub filetype:doc. Dzięki temu znajdziemy pliki na zadany temat. Będą to publikacje naukowe, dokumenty, opracowania i nie tylko. Wszystko jest oczywiście dostępne legalnie i możemy śmiało z tej zawartości korzystać.