Najlepszy polski towar eksportowy? EdTech - technologiczne startupy edukacyjne

Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła rozwój segmentu EdTech w Polsce, a szacunki ekspertów Fundacji Startup Poland, która wspólnie z Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka i Google for Startups wydała pierwszy raport na temat stanu tej branży w naszym kraju, mówią nawet o 2-3 latach w ciągu kilku miesięcy.



Wszystko za sprawą przyspieszonego kursu nauki zdalnej - sytuacja zmusiła sektor edukacyjny do działania i przystosowania się do nowych warunków, w efekcie czego startupy oferujące technologiczne rozwiązania dla tego sektora miały pole do popisu.



Reklama

I dobrze wykorzystały swój czas, bo osiągają coraz większe sukcesy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Najlepszym przykładem jest chyba marka Brainly, nasz sztandarowy produkt eksportowy, który odpowiada za bardzo udany edukacyjny serwis społecznościowy służący do wzajemnej pomocy uczniowskiej. To jednak nie wszystko, bo w ślad za nim idą też Explain Everything, Skriware, Photon, Novakid czy Giganci Programowania, dzięki czemu polskie pomysły działają już na wszystkich kontynentach.



Zdjęcie EdTech w Polsce i na świecie . Nowe technologie to przyszłość edukacji - Startup Poland / materiały prasowe

- EdTech to branża gospodarki cyfrowej, w której można znaleźć coraz więcej przykładów świetnych projektów z Polski. To sektor, który ma ogromny potencjał, aby stać się naszą wizytówką na arenie międzynarodowej. Z tego też powodu w przyszłym roku zamierzamy dodatkowo wzmocnić wsparcie Google dla startupów z segmentu EdTech z Polski i państw naszego regionu - mówi Michał Kramarz, szef Google for Startups w Europie Środkowej.

Jak jednak podkreślają specjaliści, chociaż w Polsce mamy wielu nauczycieli zainteresowanych innowacjami, a także wiele odnoszących sukcesy EdTechów, to dopiero pandemia i konieczność nauki zdalnej uświadomiły sektorowi edukacyjnemu, że technologia w edukacji jest nie tylko przydatna, ale czasem wręcz niezbędna.



Nie ulega wątpliwości, że cały system edukacji zarówno w Polsce, jak i globalnie jest u progu technologicznej transformacji, a pandemia nadała temu procesowi zupełnie nową dynamikę mówi Sebastian Kulczyk, prezes Kulczyk Investments i twórca Incredible Inspirations.

Tyle że w Polsce wciąż brakuje środków, żeby pomysł nowoczesnej szkoły zrealizować. Jak wyliczają specjaliści Brighteye Ventures, mniej więcej 50% czasu przeznaczonego na edukację w 2020 r. zakładało udział narzędzi cyfrowych, tymczasem tylko 5% wydatków na edukację przeznaczonych było właśnie na ten cel. To bardzo duży rozdźwięk i pozostaje mieć nadzieję, że najnowszy raport pozwoli zmienić sytuację, aby przyszłe pokolenia mogły uczyć się w szkołach przyszłości, pełnych nowoczesnych narzędzi zachęcających do nauki i rozwijania umiejętności, szczególnie że mamy pod ręką takie wyjątkowe startupy.