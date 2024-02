Najnowszym flagowcem Xiaomi nie da się robić zdjęć

Xiaomi 14, najnowszy flagowy smartfon od chińskiego giganta technologicznego, został zaprezentowany europejskim klientom w niedzielę (25.02) na targach MWC w Barcelonie. Okazuje się jednak, że urządzenie ma poważną wadę, która sprawia, że nie da się nim robić zdjęć.

Eksperci od smartfonów ogłosili wybuch globalnej afery, ponieważ takiej wady jeszcze nie miał żaden smartfon, który pojawił się na rynku. Xiaomi 14 to nie tylko topowe podzespoły, ale przede wszystkim potężny aparat. Zestaw obiektywów w tym urządzeniu to trzy 50 MP jednostki (główna, tele i szeroki kąt) plus 32 MP selfie. Niestety, trudno jest się nimi cieszyć, ponieważ w pewnych okolicznościach zupełnie nie spełniają swojej funkcji.

