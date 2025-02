Największa turbina wiatrowa w Europie. Jest stawiana blisko Polski.

Największe turbiny wiatrowe znajdują się w Chinach. Wśród pływających rekordową konstrukcją jest ta zbudowana przez firmę Dongfang Electric w prowincji Fujian w Chinach. Jej moc to aż 26 MW. Europejczycy nie chcą być gorsi i w Danii stawiana jest równie wielka turbina, która będzie największą na Starym Kontynencie .

Konstrukcję stworzyła firma Siemens Gamesa . Jest to prototypowa turbina wiatrowa o nazwie SG DD-276, która ma być największą poza Chinami. Jej rozmiary są ogromne. Producent twierdzi, że będzie ona w stanie oferować moc na poziomie aż 21,5 MW przy wielkości wirnika o średnicy 270-280 metrów .

Jeśli nowa turbina zda testy, to będzie stanowiła kamień milowy w rozwoju produkcji energii wiatrowej w Europie, którą pozyskuje się na morzach. Producent ma czas do 2027 r. Siemens Gamesa wierzy, że będzie w stanie rozwinąć projekt i go udoskonalić.