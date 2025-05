Transport coraz częściej ulega elektryfikacji, ale nie dotyczy to wyłącznie samochodów. Myśli się o tym również w kontekście samolotów czy statków. W myśl tej idei powstał największy elektryk na świecie i padło na środek transportu morskiego.

Hull 096 to największy elektryk na świecie

Mianem największego elektryka na świecie może pochwalić się statek australijskiej firmy Incat o nazwie Hull 096 , nad którym zaczęto pracować w 2023 r . Zwodowanie odbyło się 2 maja w mieście Hobart, czyli stolicy Tasmanii. Zbudowano go na zamówienie południowoamerykańskiej spółki transportowej Buquebus.

Od ponad czterech dekad budujemy w Tasmanii najlepsze statki na świecie, a Hull 096 to najbardziej ambitny, najbardziej złożony i najważniejszy projekt, jaki kiedykolwiek zrealizowaliśmy

Prom ma 130-metrów długości, a jego powierzchnia w środku to 2,3 tys. metrów kwadratowych, co daje około 100 średniej wielkości domów w Australii. Na pokładzie statku jest miejsce dla 2,1 tys. pasażerów. Ponadto Hull 096 będzie mógł zabrać w rejs do 225 samochodów.