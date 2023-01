To będzie największy elektryczny prom na świecie. Pomieści 2100 osób i 226 samochodów

Reklama

W wersji gazowej prom osiągać miał prędkość maksymalną ok. 70 km/h, co nie będzie możliwe w przypadku wersji elektrycznej i jak informuje Riviera Maritime Media, obecnie mówi się o ok. 45 km/h.



Nowy prom będzie zawierał generatory wielopaliwowe jako środek tymczasowy, dopóki nie zostaną wprowadzone rozwiązania do ładowania na lądzie - wtedy moduły zbiornika paliwa/generatora zostaną usunięte, a statek będzie działał wyłącznie na napędzie elektrycznym. Chowane kable ładujące, obsługujące szybkie ładowanie od 30 do 40 minut, a także doładowania w ciągu nocy, zostaną zainstalowane na lewej i prawej burcie.

Incat pracować ma obecnie z dostawcami rozwiązań do jednostek elektrycznych i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Buquebus może spodziewać się dostawy "największego na świecie bezemisyjnego lekkiego promu" w 2025 roku.