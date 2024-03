Największy polski satelita poleci w kosmos w tym roku

EagleEye, opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmy Creotech Instruments i Scanway jest pierwszym zaprojektowanym i zbudowanym w Polsce satelitą o masie większej niż 50 kg. W Europie i na świecie jest niewiele grup kapitałowych, która tworzy tak duże orbitery.

Masa naszego satelity jest porównywalna z masą wszystkich kilkunastu polskich satelitów zbudowanych od początku krajowego udziału w eksploracji kosmosu. EagleEye będzie ważył ponad 50 kg. Komentuje dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments

Satelita zbudowany został na modułowej, uniwersalnej polskiej platformie HyperSat, która pozwala na prowadzenie różnego rodzaju misji kosmicznych. O jej jakości może świadczyć to, że została wybrana m.in. przez niemiecką firmę OHB w misji pierwszego testowego tankowania satelity na orbicie okołoziemskiej, a także Europejską Agencję Kosmiczną, której satelita oparty na platformie HyperSat będzie mapował zasoby naturalne Księżyca.

Reklama

Rozwój samej platformy rozpoczął się w 2017 roku. Jej modułowa konstrukcja umożliwia tworzenie satelitów o wadze od 10 do 60 kilogramów. Ale Creotech Instruments nie zamierza poprzestawać na tym. W najbliższych latach chcą obsługiwać satelity o masie do 200 kilogramów.

Jakie zadania będzie wykonywał polski satelita?

EagleEye zostanie wyniesiony na bardzo niską orbitę (VLEO - ang. Very Low Earth Orbit). Stosunkowo niewielka wysokość 300-350 kilometrów pozwoli na precyzyjne obrazowanie Ziemi. Ale to również ogromne wyzwanie inżynieryjne. Na bardzo niskiej orbicie Ziemi istotny wpływ na statek kosmiczny ma szczątkowa atmosfera ziemska, obecna na tej wysokości. Inżynierowie musieli odpowiednio zaprojektować satelitę, aby ten mógł wykorzystać napęd do ciągłego utrzymania precyzyjnej orientacji platformy i wysokości orbity.

EagleEye jest wyposażony w precyzyjny teleskop optyczny zaprojektowany i wykonany przez polską firmę Scanway S.A. oraz komputer instrumentu opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Oprócz budowy i przeprowadzenia misji polska spółka będzie również odpowiedzialna za utrzymanie łączności z satelitą.

Poza naszą autorską platformą HyperSat, przetestuje również pierwszy polski wysokorozdzielczy system zobrazowania Ziemi firmy Scanway oraz komputer instrumentu opracowany w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. (...) Otwieramy rodzimym podmiotom drzwi na szybko rosnący i dochodowy rynek projektowania, budowy, integracji oraz wynoszenia małych satelitów o masie powyżej 50 kg. Dodał dr hab. Grzegorz Brona.

Urządzenie zostanie wyniesione w przestrzeń kosmiczną dzięki rakiecie SpaceX. Obecnie przechodzi końcowe testy i przeglądy wymagane przez firmę Elona Muska, aby bez problemu mógł zostać z rakietą zintegrowany.

Zdjęcie Logo misji Eagle Eye / Creotech Instruments / materiały prasowe

Małe satelity dadzą w najbliższej przyszłości dużą przewagę

Według raportu firmy BryceTech, aż 96 proc. wszystkich wysłanych przez ludzkość w kosmos obiektów w roku 2022 stanowiły małe satelity - ważące poniżej 600 kg obiekty. To one zdominowały rynek. Są tańsze w produkcji, a przy tym oferują dużą funkcjonalność dzięki postępowi w miniaturyzacji elektroniki, operowaniu na niższych orbitach, czy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

- Jak pokazuje wykorzystanie danych orbitalnych oraz internetowej łączności satelitarnej podczas wojny w Ukrainie, małe satelity zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki niskiemu kosztowi produkcji siły zbrojne mogą w ramach tych samych budżetów operować większymi konstelacjami, zapewniając sobie szybszy dostęp do precyzyjnego obrazowania istotnego terenu, ciągłą łączność w przypadku zagrożenia, a także nieustanny nasłuch wywiadowczy sygnałów elektronicznych i radiowych przeciwnika. Do realizacji tych zaawansowanych zadań najczęściej wykorzystywane są satelity ważące około 50-200 kg, nazywane micro- i mini-satelitami. Ta kategoria pozwala na realizację zdecydowanie bardziej zaawansowanych misji niż mniejsze CubeSaty, wciąż charakteryzując się niewielkimi rozmiarami i ceną, obniżaną także przez wprowadzanie seryjnej produkcji - mówi Marcin Mazur, Kierownik Projektu EagleEye w Creotech Instruments.

Rynek małych satelitów (ang. smallsats) w latach 2013-2022 osiągnął wartość 30 mld dolarów, a już w bieżącej dekadzie do 2032 roku, ma sięgnąć 111 mld dolarów według danych firmy analitycznej Euroconsult. Średnio w czasie dekady 2023-2032 na orbitę będzie trafiać ponad 2600 satelitów rocznie, co przekłada się dziennie na ponad 7 małych satelitów, jak informuje Creotech Instruments

Źródła: creotech.pl, naukawpolsce.pl