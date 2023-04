Najwyższy budynek świata. Ma mieć 1345 metrów i zdetronizuje Burdż Chalifa

Spis treści: 01 Ile pięter mają najwyższe budynki na świecie?

02 Najwyższe wieżowce na świecie, które robią wrażenie

03 Burdż Chalifa to za mało. Dubai Creek Tower z rekordem

Ile pięter mają najwyższe budynki na świecie?

Wraz z rozwojem technologicznym i rozbudową miast lista największych wieżowców świata ulega ciągłym zmianom. Budynki, które niegdyś uznawano za najwyższe, obecnie bledną przy nowych realizacjach, a niektóre kraje już planują w tym zakresie nowe inwestycje.

Od 2010 roku jedno jest jednak niezmienne - najwyższy budynek na świecie to Burj Khalifa (Burdż Chalifa) w Dubaju. Wysokość tego obiektu to aż 828 metrów.

Zastanawiasz się, ile pięter przypada na 828 metrów wysokości dubajskiego drapacza chmur? Dokładnie 163. Trudno byłoby wejść na sam szczyt o własnych siłach, dlatego konstruktorzy pomyśleli o windzie. Nie jest ona jednak standardowa, podobnie jak sam budynek.

Prędkość windy robi wrażenie, szczególnie na miłośnikach nowoczesnych technologii. W sekundę jest ona w stanie pokonać aż 10 pięter - na samej górze można znaleźć się w okamgnieniu. Poza imponującą liczbą pięter Burdż Chalifa zapewnia odwiedzającym wiele atrakcji.

Największą z nich jest przeszklony taras widokowy. Ten znajduje się na 124. piętrze budynku, co gwarantuje niesamowity widok.

Drugie miejsce wśród najwyższych wieżowców świata zajmuje Merdeka 118, budynek określany także jako PNB 118. Jego wysokość to 680 metrów i 118 pięter, a znajduje się w stolicy Malezji Kuala Lumpur.

Co ciekawe, wieżowiec dopiero zostanie oddany do użytku - ma to nastąpić w czerwcu 2023 roku. Prace związane z jego budową trwają jednak od 2017 roku. Chociaż nie jest to najwyższy budynek na świecie, to firma PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd gwarantuje, że będzie on robił wrażenie.

Zdjęcie Merdeka 118 w Kuala Lumpur w Malezji. / 123RF/PICSEL

Podium najwyższych budynków świata zamyka Shanghai Tower znajdujący się, jak wskazuje na to jego nazwa w chińskim Szanghaju. Budynek ten ma 632 metry wysokości i 133 piętra. Obiekt został oddany do użytku w 2014 roku, a jego charakterystyczna konstrukcja do dzisiaj robi wrażenie na turystach odwiedzających miasto.

Zdjęcie Shanghai Tower w Chinach to jeden z najwyższych budynków świata. / 123RF/PICSEL

Biorąc pod uwagę wysokość budynków, wśród najwyższych drapaczy chmur nie sposób nie wymienić takich obiektów jak:

Abraj Al Bait w Arabii Saudyjskiej - 601 m,

w Arabii Saudyjskiej - 601 m, Ping An Finance Center w Shenzen w Chinach - 599 m,

Lotte World Tower w Seulu w Korei Południowej - 555 m,

One World Center w Nowym Jorku w USA - 546 m,

Guangzhou CTF Center w Guangzhou w Chinach - 530 m,

Tianjin CTF Finance Center w Tianjin w Chinach - 530 m,

China Zun w Pekinie w Chinach - 527,7 m.

Najwyższe wieżowce na świecie, które robią wrażenie

Poza wspomnianymi już budynkami na świecie występuje znacznie więcej drapaczy chmur, które zasługują na uwagę. Co ciekawe, wiele z nich znajduje się nie tylko w Chinach, ale także w USA. Planując wycieczkę po tym kraju, warto rozważyć wprowadzenie ich do swojego planu podróży - zwracając szczególnie uwagę na Nowy Jork.

Obiekty godne uwagi to:

Central Park Tower w Nowym Jorku - 472 m,

Willis Tower w Chicago - 442 m,

111 West 57th Street w Nowym Jorku - 435 m,

One Vanderbilt Place w Nowym Jorku - 427 m,

432 Park Avenue w Nowym Jorku - 426 m,

Trump International Hotel & Tower w Chicago - 423 m.

Burdż Chalifa to za mało. Dubai Creek Tower z rekordem

Obawiasz się, że coś Cię ominęło, a Burdż Chalifa spadł w klasyfikacji i nie jest to już najwyższy budynek na świecie? Spokojnie, jeszcze do tego nie doszło, ale wszystko ku temu zmierza.

Dubaj jako jedna z najbardziej rozwiniętych metropolii świata stale dąży do doskonałości. W tym kraju wszystko też musi być największe na świecie. Dotychczasowy drapacz chmur odwiedzany każdego roku przez tysiące turystów już niebawem będzie więc musiał ustąpić miejsca nowemu obiektowi.

Dubai Creek Tower - dokładnie tak nazywa się budynek, który ma zachwycić cały świat. Budowa tej konstrukcji już się rozpoczęła i jak wskazują przewidywania, jej oficjalne otwarcie planowane jest na 2025 rok.

Jaką wysokość będzie miał nowy największy budynek na świecie? Projekt zakłada, że osiągnie 1345 metrów wysokości. Imponujący jest także szacowany koszt inwestycji. Na ten moment określono go na miliard dolarów.

Zdjęcie Model Dubai Creek Tower w Dubai Mall - największym centrum handlowym na świecie. / 123RF/PICSEL

W budynku będzie musiało znajdować się wiele atrakcji, aby taka inwestycja szybko się zwróciła. Według planów będą tam luksusowe apartamenty, hotele, a także lokale gastronomiczne. Największym zaskoczeniem ma być jednak centrum handlowe - nie byle jakie, bo także największe na świecie. Pozostaje więc czekać na efekty prac i planować wyprawę do Dubaju.