NASA ma swojego Iron Mana. Nadchodzi nieustraszona Walkiria

NASA otwarta na współpracę

Podczas tworzenia Walkirii NASA współpracowała też z zewnętrznymi firmami zajmującymi się robotyką, w tym z Apptronik. Celem tej kooperacji jest odkrycie sposobów wykorzystania postępu w ziemskiej robotyce humanoidalnej do zwiększenia możliwości przyszłych robotów humanoidalnych przeznaczonych do misji kosmicznych.

Walkiria i inne zaawansowane roboty mobilne mogą okazać się niezbędnymi narzędziami umożliwiającymi ludziom zdalne nadzorowanie niebezpiecznych prac oraz odciążanie nudnych i powtarzalnych zadań, umożliwiając ludziom pracę nad zadaniami wyższego szczebla, w tym wdrażaniem i konserwacją robotów. Zasady te mają zastosowanie zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na Ziemi pisze NASA w oficjalnym oświadczeniu.

Co jeszcze wiemy o samym robocie? Valkyrie ma wszechstronne opcje zasilania, dzięki czemu może działać z gniazda ściennego lub przy użyciu niestandardowego akumulatora dwunapięciowego, co zapewnia około godziny pracy. Gdy akumulator nie jest używany, można go zastąpić symulatorem masy i kondensatorem, naśladującym właściwości mechaniczne i elektryczne akumulatora.

Głowa robota, zamontowana na szyi o trzech stopniach swobody (DOF - ang. degrees of freedom), zawiera Carnegie Robotics Multisense SL jako główny czujnik percepcyjny, ulepszony pod kątem generowania "chmur punktów światła strukturalnego w podczerwieni, a także laserowych i pasywnych metod stereo". Ponadto, według NASA przednie i tylne "kamery ostrzegawcze" wbudowane w tułów zwiększają świadomość sytuacyjną.

Tułów mieści szereg elastycznych siłowników obrotowych i liniowych ułatwiających ruch pomiędzy tułowiem a miednicą, mieszczących różne urządzenia komputerowe i zasilające. Miednica, będąca ramą podstawy robota, zawiera trzy serie elastycznych siłowników obrotowych, a ramiona są wyposażone w cztery elastyczne siłowniki obrotowe umożliwiające wygodny transport i serwisowanie.

Robot ma uproszczone humanoidalne dłonie, składające się z trzech palców i kciuka, a kończyny dolne zawierają szereg elastycznych siłowników obrotowych w górnej części nóg oraz szereg elastycznych siłowników liniowych umożliwiających ruch kostki.