Incydent na terenie hali produkcyjnej Tesli w Teksasie

Według świadków zdarzenia, inżynier oprogramowania Tesli odniósł obrażenia w związku z nieprawidłowo działającą maszyną. Mężczyzna został zaatakowany przez jednego z obecnych na hali robotów, który przygwoździł go do podłogi i wbił mu metalowe „palce” w ramię i plecy. Po wypadku na podłodze pozostały ślady krwi. Do zdarzenia doszło na terenie fabryki producenta samochodów elektrycznych w Austin w Teksasie.

Reklama

Zadaniem robotów pracujących przy produkcji samochodów elektrycznych jest wycinanie i przenoszenie ciężkich i dużych części samochodów. Dwa z trzech obecnych robotów zostały wyłączone na czas pracy inżyniera, by on i jego załoga mogli pracować swobodnie przy maszynach. Jednak jeden z nich pozostał włączony, co skończyło się zranieniem jednego z pracowników.

Według raportu dotyczącego obrażeń doznanych przez mężczyznę, który został przesłany do wglądu urzędnikom federalnym, mężczyzna doznał „rany szarpanej, ciętej lub otwartej” lewej ręki. Jednak obrażenia nie były na tyle poważne, aby konieczne było zwolnienie pracownika z pracy.

Tesla ma problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom

Według raportów dotyczących urazów doznanych przez pracowników fabryki Tesli przesłanych do amerykańskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w zeszłym roku urazów podczas pracy doznało 21 pracowników fabryki Giga Texas.