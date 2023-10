Wspomniany program ma trwać trzy tygodnie i bierze w nim udział samolot Boeinga serii ecoDemonstrator Explorer 737-10 oraz samolot NASA DC-8, który posiada na swym pokładzie specjalne laboratorium. Samolot NASA będzie latał za Boeingiem i będzie "wąchać" jego spaliny - chodzi o mierzenie poziomu emisji i zanieczyszczeń.

Jak wskazują specjaliści, smugi kondensacyjne tworzą się, kiedy spaliny samolotu (para woda i cząsteczki paliw) mieszają się z zimnym i wilgotnym powietrzem na dużych wysokościach. Mogą tworzyć się wówczas chmury, które mogą utrzymywać się przez wiele godzin.

Według naukowców nowe zrównoważone paliwa mogą w przyszłości potencjalnie zmniejszyć liczbę powstających trwałych smug kondensacyjnych. Paliwa te nie posiadają składników siarkowych i aromatycznych, które w paliwach konwencjonalnych tworzą cząstki, wokół których skrapla się para wodna.

Na linii United Airlines nowe badania są pierwszym poważnym zaangażowaniem się w inicjatywę ecoDemontrator Boeinga.

Jak powiedziała Lauren Rily, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w United: - Wiemy, że smugi kondensacyjne mają wpływ na klimat. To, czego jeszcze nie zakorzeniliśmy w nauce, to jak bardzo. Dopóki nie dojdziemy do sedna tego pytania naukowego, tak naprawdę nie będziemy w stanie wymyślić rozwiązań, które mogą rozwiązać problem.

Dodaje także: - To, co testujemy w tym partnerstwie, to czy całkowicie unikasz [uporczywego] formowania się smugi, jeśli jesteś w stanie latać jednego dnia na 100 proc. SAF, który nie ma aromatów? -. Wskazuje również, że do tej pory nie zatwierdzono korzystania z 100 proc. paliw SAF, a testy mają dopiero pokazać, czy będzie to opłacalne.