Następna generacja będzie bez kierowcy. Elektryczna ciężarówka zachwyca

Już wkrótce na naszych drogach pojawią się wyglądające futurystycznie, elektryczne ciężarówki. Przykładem może być najnowszy pojazd Tangra LH1 firmy Terraline. Konstruktorzy zadbali o to, aby przednia część kabiny wyglądała tak, jakby nie było szyby. Trzeba przyznać, że udało im się to znakomicie.

Bardzo starannie zadbano o to, aby ciężarówka była aerodynamiczna. Każdy z elementów nadwozia był testowany w lotniczym tunelu aerodynamicznym. W efekcie udało się im uzyskać najniższy współczynnik oporu powietrza w tej klasie potężnych pojazdów transportowych.

Reklama

Zdjęcie Nowa elektryczna ciężarówka Tangra LH1 przejedzie na jednym ładowaniu akumulatorów 800 kilometrów / domena publiczna



Auto jest nafaszerowane zaawansowaną elektroniką. System kamer śledzi sytuację wokół samochodu i dostosowuje do niej prędkość i tor jazdy. Jeśli tylko na trasie przed samochodem pojawi się przeszkoda natychmiast pokładowy komputer wyposażony w system sztucznej inteligencji opracowuje najbardziej bezpieczny manewr. Najważniejszą jednak zaletą najnowszego modelu pojazdy koncernu Terraline jest zasięg. Twórcy samochodu wyposażyli go w potężne akumulatory, które pozwalają przejechać ponad 800 kilometrów na jednym ładowaniu. Tangra LH1 ma także najnowszy system szybkiego ładowania. Wystarczy kilkanaście minut podłączenia do wysokonapięciowej ładowarki, aby pojazd mógł przejechać nawet 300 kilometrów. Wcześniej różne rodzaje napędu testowano na torze wyścigowym.