Netflix stawia na polskie filmy i seriale. Cztery nowości

Netflix przygotował na 2026 rok sporo nowości i wśród nich są popularne na całym świecie franczyzy. Czy w tegorocznej ofercie giganta rynku streamingowego znajdziemy także nowe polskie produkcje oryginalne? Firma nie zapomniała o fanach z kraju i przygotowała cztery bardzo ciekawe premiery.

"Ołowiane dzieci" z premierą na platformie Netflix w lutym

Pierwszą z nowości jest tytuł "Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Produkcja oryginalna bazuje na prawdziwych wydarzeniach, które wstrząsnęły Śląskiem w latach 70. XX wieku. Główną rolę powierzono Joannie Kulig. Premiera została zaplanowana na 11 lutego 2026 r.

Nowa polska produkcja oryginalna Netfliksa to miniserial składający się z sześciu odcinków. O czym opowiada ta historia? Odpowiedź poniżej, wraz z oficjalnym zwiastunem.

"Historia opowiada o młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu" - wyjaśnia Netflix w komunikacie prasowym.

Polskie produkcje oryginalne "Mniej obcy", "Znieczulenie" i "Kolory zła: Czerń"

Kolejne trzy nowe polskie produkcje oryginalne będą miały premierę w Netflikskie w drugiej połowie 2026 r. Są to "Mniej obcy", "Znieczulenie" oraz "Kolory zła: Czerń".

"Mniej obcy" to historia inspirowana polskim muzykiem Janem Borysewiczem. Film w reżyserii Kristoffera Rusa opowiada o losach zbuntowanego gitarzysty i lidera grupy Lady Pank. W główną rolę wcielił się Mikołaj Bukrewicz, który debiutuje na dużym ekranie.

Netflix stworzył także pierwszy swój dramat medyczny zatytułowany "Znieczulenie", gdzie w rolę głównego bohatera wciela się Leszek Lichota. Produkcja pokazuje dramaty i decyzje, które odbywają się w szpitalach.

Natomiast "Kolory zła: Czerń" to kolejna odsłona serii adaptacji bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak (po tytule "Kolory zła: Czerwień" z 2024 r.) w reżyserii Adriana Panka. W role główne wcielili się Jakub Gierszał oraz Marianna Zydek.

