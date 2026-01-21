Netflix stawia na polskie filmy i seriale. Wszystkie nowości
Netflix na 2026 rok przygotował cztery nowe polskie produkcje oryginalne. Są to "Ołowiane dzieci", "Mniej obcy", "Znieczulenie" oraz "Kolory zła: Czerń". Pierwsza z nich jest inspirowana prawdziwymi zdarzeniami. Natomiast trzecia z wymienionych to pierwszy dramat medyczny w ofercie popularnej platformy.
Netflix przygotował na 2026 rok sporo nowości i wśród nich są popularne na całym świecie franczyzy. Czy w tegorocznej ofercie giganta rynku streamingowego znajdziemy także nowe polskie produkcje oryginalne? Firma nie zapomniała o fanach z kraju i przygotowała cztery bardzo ciekawe premiery.
"Ołowiane dzieci" z premierą na platformie Netflix w lutym
Pierwszą z nowości jest tytuł "Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Produkcja oryginalna bazuje na prawdziwych wydarzeniach, które wstrząsnęły Śląskiem w latach 70. XX wieku. Główną rolę powierzono Joannie Kulig. Premiera została zaplanowana na 11 lutego 2026 r.
Nowa polska produkcja oryginalna Netfliksa to miniserial składający się z sześciu odcinków. O czym opowiada ta historia? Odpowiedź poniżej, wraz z oficjalnym zwiastunem.
"Historia opowiada o młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu" - wyjaśnia Netflix w komunikacie prasowym.
Polskie produkcje oryginalne "Mniej obcy", "Znieczulenie" i "Kolory zła: Czerń"
Kolejne trzy nowe polskie produkcje oryginalne będą miały premierę w Netflikskie w drugiej połowie 2026 r. Są to "Mniej obcy", "Znieczulenie" oraz "Kolory zła: Czerń".
"Mniej obcy" to historia inspirowana polskim muzykiem Janem Borysewiczem. Film w reżyserii Kristoffera Rusa opowiada o losach zbuntowanego gitarzysty i lidera grupy Lady Pank. W główną rolę wcielił się Mikołaj Bukrewicz, który debiutuje na dużym ekranie.
Netflix stworzył także pierwszy swój dramat medyczny zatytułowany "Znieczulenie", gdzie w rolę głównego bohatera wciela się Leszek Lichota. Produkcja pokazuje dramaty i decyzje, które odbywają się w szpitalach.
Natomiast "Kolory zła: Czerń" to kolejna odsłona serii adaptacji bestsellerów Małgorzaty Oliwii Sobczak (po tytule "Kolory zła: Czerwień" z 2024 r.) w reżyserii Adriana Panka. W role główne wcielili się Jakub Gierszał oraz Marianna Zydek.
3. sezon "1670" i nowe polskie filmy oraz seriale Netflix
W 2026 r. Netflix powróci z 3. sezonem serialu "1670", gdzie widzowie będą mogli wrócić do Adamczychy. Gigant udostępnił pierwsze kadry i zapowiada znowu mocną dawkę śmiechu. W kolejnej odsłonie rodzina Adamczewskich ma zmierzyć się z prawdą o swojej tożsamości.
Netflix przygotowuje również nowe polskie filmy. Wśród nich jest komedia "Zemsta" w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej. Następnie mamy "Podlasie", które jest kontynuacją historii "Nic na siłę" z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem. Dla fanów mocnych wrażeń przygotowywana jest produkcja zatytułowana "Święty". To mocny thriller w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Nowością jest też serial "Bunt", gdzie Borys Szyc i Filip Pławiak wcielą się w byłych współwięźniów.