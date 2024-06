Netflix od lat dostępny jest również na telewizorach w postaci dedykowanej dla dużych ekranów aplikacji. Firma ponownie przymierza się do jej odświeżenia i zapowiedziała program pilotażowy, gdzie część użytkowników będzie mogło wypróbować nowości przed innymi. Co nowego się pojawi?

Netflix odświeży ekran główny aplikacji na telewizory

Netflix postanowił zająć się tym obszarem aplikacji na telewizory, z którego użytkownicy korzystają najczęściej podczas szukania nowych produkcji do obejrzenia. To ekran domowy, który otrzyma kilka istotnych zmian.

Ekran domowy aplikacji Netfliksa na telewizory został przeprojektowany, co miało przede wszystkim go uprościć. Firma postanowiła zamienić statyczne kafelki na animowane elementy. Mają one postać wysuwających się modułów i są one uruchamiane zaraz po najechaniu ich pilotem.

Zdjęcie Odświeżony wygląd aplikacji Netflix na telewizory. / Netflix / materiały prasowe

W takim kafelku jest automatycznie uruchamiany krótki podgląd. Wraz z informacjami o produkcji, które obejmują tytuł, rok wydania, gatunek czy liczbę odcinków w przypadku seriali.

Często widzimy użytkowników wykonujących gimnastykę oczami, skanując ekran w domu. Naprawdę chcieliśmy, aby użytkownicy mogli łatwiej zdecydować, czy dany tytuł jest dla nich odpowiedni. Powiedział Pat Flemming, starszy dyrektor ds. produktu w Netfliksie w wypowiedzi dla The Verge

Przy okazji Netflix pozbywa się na telewizorach menu, które wysuwa się po lewej części okna aplikacji. Znajdujące się tu opcje zostały przeniesione na ekranie domowym do góry. Przy okazji pojawia się nowy element. To zakładka Mój Netflix, którą wcześniej wprowadzono do aplikacji mobilnej.

Zmiany w aplikacji Netflix na telewizory dla wybranych

Niestety nie są to jeszcze ogólnodostępne nowości. Netflix chce je najpierw przetestować i zrobi to w wąskim gronie użytkowników. Wybrani subskrybenci wkrótce zobaczą te zmiany na własnych telewizorach oraz przystawkach TV do streamingu. Firma będzie chciała następnie poznać ich opinie.

Program pilotażowy potrwa pewnie kilka tygodni i na tej podstawie Netflix zdecyduje, w jakiej postaci wprowadzi te zmiany u wszystkich użytkowników. Jeśli więc nie uda wam się załapać do testów, to na wdrożenie nowego wyglądu ekranu domowego będziecie musieli jeszcze trochę poczekać.