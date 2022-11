Kod PUK używany jest sporadycznie. Wykorzystujemy go głównie w momencie, w którym źle wpisaliśmy kod PIN . Tylko co zrobić, kiedy nie pamiętamy kodu PUK? Do czego jest on wykorzystywany? Sprawdźmy, jak odzyskać kod PUK do karty SIM.

Kod PUK. Czym on jest?

Skrót PUK oznacza Personal Unblocking Key. Jak sama nazwa wskazuje, jest osobistym kodem odblokowującym kartę SIM. Nadawany jest do każdej wydanej klientowi karty z numerem. W związku z tym otrzymamy go u każdego operatora sieci komórkowej. Zawsze kod PUK składa się z ciągu ośmiu cyfr, które zabezpieczają nasz telefon przed nieupoważnionym użyciem.

Kiedy korzystamy z kodu PUK?

PUK potrzebny nam jest w wyjątkowych sytuacjach. Zazwyczaj jest on dodatkowym zabezpieczeniem po kodzie PIN. Po wpisaniu nieprawidłowo 3 razy kodu PIN, telefon będzie wymagać od nas kodu PUK. Dzięki niemu możemy odblokować nasze urządzenie i nadać nowy PIN. Kod ten może również służyć jako kod weryfikujący abonenta przy kontakcie z BOK .

Czy kod PUK jest na karcie SIM? Gdzie go znajdziemy?

Dostęp do kodu PUK nie jest możliwy z poziomu telefonu komórkowego. Nie ma również możliwości zmiany tego kodu. Istnieje jednak kilka możliwości, gdzie możemy kod PUK pozyskać.

Zdjęcie Po złym wpisaniu kodu PIN, telefon wymagać będzie kodu PUK. Co jeśli go nie pamiętamy? / 123RF/PICSEL

Kod PUK znajdziemy zawsze na ramce, z której odczepiliśmy kartę SIM. Na niej widnieją również informacje o podstawowym kodzie PIN. Dlatego też po otrzymaniu karty dobrze jest zachować jej opakowanie. Niektórzy operatorzy informacje o kodzie PUK zawierają również w umowie na dany numer komórkowy.

Jak odzyskać kod PUK?

Co w sytuacji, w której nie posiadamy ramki po karcie ani umowy? Istnieją dwie możliwości. Pierwszą jest sprawdzenie swojego internetowego konta abonenta. Informacja o kodzie PUK znajduje się w informacjach o numerze telefonu. Do tego jednak potrzebujemy zarejestrowanego konta w aplikacji. Funkcja ta działa wyłącznie u niektórych operatorów.

Możemy również skontaktować się z biurem obsługi klienta. Doradcy mają dostęp do wszystkich naszych numerów komórkowych oraz ich numerów PUK. Przed kontaktem przygotujmy sobie dowód osobisty. Konsultant celem weryfikacji zapyta nas o kilka danych osobowych.

Dlaczego kod PUK nie działa?

Kod PUK zawsze jest przypisany do jednej konkretnej karty SIM. Może się jednak zdarzyć, że po jego wpisaniu nic się nie dzieje. Dlaczego? Istnieje kilka przypadków. Jednym z nich jest podanie złego kodu PUK, nieprzypisanego do danej karty. Może się to zdarzyć, jeśli próbujemy wprowadzić kod należący do innego numeru.

Kolejną sprawą jest dokładne odczytanie kodu. Okazać się może, że pomyliliśmy się jakiejś cyfrze. Na szczęście kod PUK można próbować wprowadzić do 10 razy. Po tym czasie, jeśli nie udało nam się odblokować telefonu, karta zostaje całkowicie zablokowana. Wtedy nie będzie już możliwości jej odblokowania. Biuro obsługi klienta również nam wtedy nie pomoże. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zgłoszenie się o duplikat numeru do naszego operatora.

