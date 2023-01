Sztuczna inteligencja i muzyka

Chociaż jeszcze niedawno takie połączenie mogło być dla nas czymś abstrakcyjnym, to okazuje się, że sztuczna inteligencja ma naprawdę wiele asów w rękawie — nawet jeżeli jest on jedynie cyfrowy. Zaawansowane algorytmy nakarmione dużą ilością danych są bowiem zdolne do tworzenia własnej sztuki. Nie chodzi tu jedynie o statyczny obraz i tekst, lecz również muzykę.

Obecnie trwa szlifowanie i rozwijanie nowej technologii, a najciekawsze projekty to m.in. Google AudioML i Jukebox OpenAI czy też MusicML. To ten ostatni wydaje się najbardziej interesującym z uwagi na ogromną bazę wiedzy, z której czerpie algorytm. W jej skład wchodzi ponad 280 tysięcy godzin różnych brzmień, dzięki czemu bot ma naprawdę szerokie pole do popisu.

Tworzenie niczym artyzm

Warto zaznaczyć, że działanie MusicML to nie tylko prymitywne łączenie dźwięków różnych instrumentów. Program potrafi rozumieć bardzo abstrakcyjne i nieoczywiste koncepty wynikające z wprowadzonych opisów. W ten sposób można mu polecić wykonanie utworu rodem z przestrzeni kosmicznej, wzbogaconego o specyficzne efekty gitar i doprawione domieszką np. psychodelii.

Osoby, które zdążyły skorzystać z MusicML chwalą program za wszechstronność, zróżnicowanie i możliwość ciekawego interpretowania poleceń. Nie ma ograniczeń, a co za tym idzie efekt może być zaskakujący. Wskazać należy na kilka niedoróbek, na przykład wokale, które niekiedy brzmią dziwnie i niedokładnie. W dalszym ciągu jest to jednak narzędzie testowane i dopracowywane.

Obecnie nie da się z niego skorzystać — no, chyba że pracujecie bezpośrednio przy projekcie. Twórcy obawiają się potencjalnych skarg i pozwów z uwagi na prawa autorskie i własności intelektualnej. Te mogłyby zostać nieumyślnie narażone, a trafienie publikacji do internetu uzasadniałoby pisanie kolejnych pozwów — a tego przecież twórcy nie chcą.

Zabawy ze sztuczną inteligencją

Pozostaje nam czekać na rozwój projektu i wdrożenie go na tyle, że każdy z nas będzie mógł spróbować wygenerować swój własny hit. Tymczasem warto sprawdzić, jak rozwijają się inne technologie ze świata sztucznej inteligencji — na przykład te dotyczące pisania.

Okazuje się, że coraz łatwiej jest wskazać, który tekst powstał przy pomocy bota, a który stał się dziełem człowieka. Na szczęście SI służy nie tylko pisaniu wypracowań szkolnych. W przyszłości może nam pomóc np. w negocjowaniu lepszych umów.

Przykłady muzyki stworzonej przez sztuczną inteligencję znajdziecie tutaj.