Wśród Polaków telefony komórkowe popularniejsze niż telewizory i komputery

Jedna z części Badania Założycielskiego KIM miała na celu sprawdzenie stanu posiadania sprzętu do odbioru mediów w gospodarstwach domowych Polaków. Wynika z niego, że niemal każdy Polak ma telefon komórkowy. Odpowiedź taką zadeklarowało 97,3% badanych. Nieco mniejszą popularnością cieszyły się telewizory. Ich posiadanie potwierdziło 93,4%. Z kolei najmniejszą popularnością cieszą się odbiorniki radiowe, które obecne są w domach 77% badanych.

Co ciekawe, jedynie 67,9% badanych potwierdziło posiadania sprzętu komputerowego. Najczęściej można je spotkać w domach z dziećmi w wieku 7-15 lat, ponieważ aż w 92,2% gospodarstw domowych.

A w jaki sposób użytkujemy telewizory? Choć niemal każdy Polak ma możliwość korzystania z telewizji linearnej, nie każdy to wykorzystuje. 51,9% osób ma telewizor z funkcją Smart TV, a 38,3% podłącza telewizor do internetu, zyskując tym samym dostęp do telewizji nielinearnej. 4,2% osób posiadających telewizor korzysta z niego tylko do przeglądania internetu i korzystania z usług telewizji nielinearnej.

Polacy korzystają z internetu na telefonach

Skoro niemal każdy Polak ma telefon, to jak z niego korzysta? Najczęściej korzystają z telefonu osoby w wieku 30-49 lat (98,2% badanych) nieco mniej grupa w wieku 16-29, a najmniej osoby powyżej 65 roku życia. Co ciekawe wśród użytkowników telefonów znajdują się także dzieci w wieku 4-6 lat. Procent najmłodszych sięgających po telefon wynosi 20,6.

A do czego nam te telefony? Przede wszystkim do przeglądania internetu. 74,9% badanych korzysta z internetu właśnie na telefonie. A co w nim robimy? Większość czasu w sieci poświęcamy na oglądanie treści VOD, rozmowy przez komunikatory internetowe, korzystanie z Social Mediów oraz portali informacyjnych.

Wśród najpopularniejszych platform VOD znajduje się YouTube. Korzystanie z niego zadeklarowało aż 71,4% badanych. Z serwisów streamingowych VOD korzysta 46,5% badanych.

Badanie Założycielskie przeprowadzone przez Krajowy Instytut Mediów jest ciekawym źródłem wiedzy o konsumpcji mediów przez Polaków. Płynące z niego wnioski z pewnością zainteresują nie tylko dostawców mediów.

