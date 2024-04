Mam mocny router Wi-Fi na kartę SIM. Czy karta z telefonu zadziała?

Na początku uporządkujmy wiedzę o tym, czym jest i gdzie sprawdza się router Wi-Fi na kartę SIM. To mobilne urządzenie przydaje się szczególnie tam, gdzie dostęp do Internetu stacjonarnego jest trudny lub niemożliwy.

Bez światłowodu czy dostawców telewizji kablowej w Polsce nadal jest wiele miasteczek i wsi. W takich sytuacjach posiadanie własnego, niezależnego od sieci stacjonarnej routera jest czasem jedyną opcją na pozyskanie Internetu.

Jaki powinien być router wi-fi na kartę SIM?

Na pewno potrzebujesz odpowiedniego sprzętu, który poradzi sobie z obsługą karty przełożonej z telefonu. Router na kartę SIM może być stacjonarny lub mobilny i, w zależności od mocy oraz innych parametrów, obsługiwać od kilku do nawet 20-30 urządzeń.

Na co zwrócić uwagę, wybierając router Wi-Fi na kartę SIM, do którego będzie można podłączyć laptop, tablet czy smartfon? Istotne z perspektywy szybkości, ale też stabilności działania są:

standardy Wi-Fi - obecnie przynajmniej 802.11n, choć najlepiej zainwestować od razu w wyższy standard Wi-Fi 5 , czyli router SIM LTE obsługujący 802.11ac,

prędkość transmisji odbierania i wysyłania danych - standardowa siła to 2.4 GHz, która wynosi 300-574 Mb/s. Gdy zależy Ci na szybkim połączeniu odpowiednie pasmo to 5 GHz to 867-1200 Mb/s. Im większa przepustowość łącza, tym szybsze działanie bezprzewodowego Internetu,

liczba i rozmieszczenie anten wewnętrznych i zewnętrznych - dla wzmocnienia sygnału w domu czy w biurze, warto rozważyć przymocowywaną na stałe antenę zewnętrzną. Jeśli w danym miejscu technicznie jest taka opcja, zaawansowany router z zewnętrzną anteną będzie pobierał dane przez LTE z prędkością nawet 300 Mb/s,

moc baterii - mobilne routery Wi-Fi na kartę SIM są poręczne i wygodne, bo możesz je wszędzie ze sobą zabrać. Sprawdzą się pod warunkiem, że będą miały mocną baterię i dobrą antenę wbudowaną. Na rynku są dostępne np. urządzenia z wbudowaną baterią o pojemności 1500 mAh, co pozwala przez 6 godzin użytkować router,

, liczba portów LAN - standardowo są to 4 porty, do których możesz podłączyć 4 urządzenia w sposób przewodowy,

Z uwagi na szybki postęp techniki, dobrze jest inwestować w routery na kartę SIM 5G. To urządzenia nowej generacji, które za jakiś czas zdominują rynek.

Konfiguracja routera na kartę SIM - krótka instrukcja

Modem Wi-Fi na kartę SIM instaluje się bardzo łatwo - po wyjęciu z opakowania i podłączeniu do źródła zasilania (albo nie, jeśli jest to urządzenie na baterię) jest on aktywny. Wystarczy umieścić w slocie kartę SIM np. Orange, T-Mobile czy Play w taki sposób, aby złote styki były skierowane do dołu. Zazwyczaj prawidłowo wykonaną czynność potwierdza charakterystyczne kliknięcie.

Gdy router jest już uruchomiony, a karta SIM znajduje się we właściwym miejscu, możesz połączyć się z siecią. Na naklejce z tyłu lub od spodu znajdziesz potrzebne do tego dane, a więc nazwę sieci i hasło do zalogowania się.

Zwróć od razu uwagę na kanały transmisji danych. Router Wi-Fi na kartę SIM 5G można ustawić na wybrany z 13 kanałów. Podczas gdy 13 ma największy transfer, to 1 cechuje się największym zasięgiem. Standardowe kanały to 6 i 11, ale ich popularność sprawia, że czasem na łączach dochodzi do przeciążeń. Wtedy możesz zmienić kanał na 1 i w ten sposób wzmocnić sygnał.

Gdzie sprawdzić kanały? W bezpłatnych aplikacjach, np. inSSIDer dla komputerów PC oraz Wifi Analyzer dla systemów Android.

Gdzie postawić router wi-fi na kartę SIM, aby działał bez zakłóceń?

Nawet, jeśli masz mocny router może się okazać, że karta SIM z twojego telefonu po wykonaniu konfiguracji nie będzie w nim prawidłowo działała. Czasem wynika to z umieszczenia routera w złym miejscu. Przeszkodą dla wysyłania i odbierania sygnałów są elementy architektoniczne, a nawet meble. Optymalnie jest postawić router na otwartej przestrzeni (nie w szafce), około 1,5 metra nad podłogą.

Jak działa mobilny router wi-fi na kartę SIM?

Schemat działania routera mobilnego Wi-Fi na kartę SIM jest prosty. Urządzenie odbiera sygnał wysyłany przez sieć komórkową operatora i zmienia go w sygnał Wi-Fi. Różnica względem innych urządzeń polega na źródle zasilania.

Ten modem Wi-Fi na kartę SIM nie wymaga podłączenia do światłowodu ani gniazdka telefonicznego. Jest zasilany właśnie przez kartę SIM wydawaną przez operatora telefonii komórkowej.

Czy do routera wi-fi na kartę 5G można włożyć kartę z telefonu?

Pod względem technicznym nie ma przeciwwskazań do tego, aby kartę z telefonu umieścić w mobilnym routerze Wi-Fi na kartę SIM. Pod względem sposobu działania oraz wymiarów są one takie same (upewnij się, czy router obsługuje karty Micro SIM czy Nano SIM - jeśli jest to karta inna niż ta, którą masz w swoim telefonie, skorzystaj z adaptera).

Karty do obsługi telefonu i routera różnią się jednak przeznaczeniem - nie odbierzesz połączenia przychodzącego i nie napiszesz wiadomości SMS z routera. Czy zatem nie jest przeszkodą posiadanie karty telefonicznej w routerze? Nie, jeśli np. zablokujesz przyjmowanie połączeń.

A co na to operatorzy komórkowi? Większość z nich nie odnosi się do kwestii umieszczania kart SIM z telefonów w routerach, co może oznaczać nieme przyzwolenie na tego typu praktyki. Ale czy na pewno? Warto sprawdzić, czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wyklucza korzystania z karty SIM w urządzeniu innym niż smartfon/tablet.

Czasem też może to wiązać się z niekontrolowanym zużyciem danych (dotyczy wersji abonamentowych) i generowaniem bardzo wysokich kosztów. Pamiętaj, że wszelkie podejrzane operacje mogą być przez operatorów telefonii komórkowej weryfikowane, a nawet blokowane.

