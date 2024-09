Niemcy prezentują autonomiczny pociąg. To nowa era na kolei

ARTE to autonomiczny pociąg opracowany przez Alstom, który Niemcy zaprezentowali światu w poniedziałek. Jest to pojazd, który ma obsługiwać trasy regionalne i do jazdy nie wymaga maszynisty. Pociągiem będzie można sterować z wykorzystaniem tabletu, a dzięki licznym czujnikom i kamerom pojedzie również bez udziału człowieka.

Zdjęcie Niemcy prezentują autonomiczny pociąg ARTE. To nowa era w kolejnictwie. / Alstom / materiały prasowe