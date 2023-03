Niemieckie wozy bojowe Marder w drodze do Ukrainy. Będzie gorąco

Niemieckie wozy bojowe Marder-1 w drodze do Ukrainy

Marder 1 to potężne pojazdy o niesamowitych możliwościach wyprodukowane przez Rheinmetall AG. Można śmiało rzec, że to niemiecki odpowiednik amerykańskich M2 Bradley. Niemiecki pojazd jest drugim bojowym wozem piechoty w historii, będący odpowiedzią na rosyjskie BWP-1. Jego produkcja zaczęła się w latach 70. ubiegłego wieku, ale nawet dziś świetnie radzą sobie na froncie.

Do Ukrainy trafią dziesiątki Marderów w wersji 1A3. Jest to najpopularniejsza odmiana, która zasila floty w kilku krajach Europy. Marder wyposażony został w działko kalibru 20-milimetrów Rheinmetall MK 20 DM 6A1. Współpracuje on z dwoma karabinami maszynowymi MG3. Obie te bronie stworzone są do zwalczania piechoty i pojazdów lekko opancerzonych.

Mardery 1A3 są zdolne również do neutralizacji czołgów. Do tego wykorzystują system przeciwrakietowy MELLS o zasięgu 4 kilometrów. Do dokładnych obserwacji i celowania w ciągu dnia służy celownik teleskopowy PERI-Z11A1. Nie zabrakło też urządzenia do lokalizacji celu TZG 90 i radiotelefonów kryptograficznych SEM 80/90, umożliwiające sprawne koordynowanie ataku. Pojazd maksymalnie może osiągać prędkość 65 km/h.