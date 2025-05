Zespół badawczy pod kierunkiem prof. Daniela Ahmeda opracował technologię, która pozwala zamienić zwykły materiał w czuły sensor rejestrujący ruch, nacisk, a nawet oddech. Sekret tkwi we włóknach szklanych rozciągniętych w strukturze tkaniny. Na jednym końcu każdego z nich umieszczono nadajnik wysyłający fale ultradźwiękowe, a na drugim odbiornik analizujący ich zmiany.

Kiedy włókno ulega zgięciu lub naprężeniu, np. w wyniku poruszenia ramienia lub wdechu, długość drogi fali akustycznej się zmienia, co powoduje spadek jej energii. System wykrywa takie zmiany niemal natychmiast. Dzięki temu, że każde włókno działa na innej częstotliwości, cały mechanizm jest niezwykle energooszczędny i nie wymaga skomplikowanego przetwarzania danych.

Jedną z największych zalet SonoTextiles jest fakt, że nie wymagają one klasycznej elektroniki, co znacząco obniża zużycie energii i upraszcza konstrukcję. Fale ultradźwiękowe o częstotliwości około 100 kHz (niesłyszalne dla ludzkiego ucha) okazują się wystarczające, by z wysoką precyzją monitorować ruch i kontakt z tkaniną.