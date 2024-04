Spis treści: 01 Nowa funkcja w aplikacji TikTok

02 Nauka na TikToku

03 Cyfrowy gigant

Nowa funkcja w aplikacji TikTok

Na TikToku znaleźć można było do tej pory wszystko. Od tematyki kulinarnej, przez popisy influencerów, na wszelkiej maści hobbystach kończywszy. Mieszanka niekiedy dziwnych, ale i ciekawych materiałów nie każdemu musi pasować. Tym bardziej, gdy algorytm kompletnie popsuł nam to, co potencjalnie trafia na nasz ekran. Na szczęście to się właśnie zmienia - choć nie chodzi o sam sposób proponowania treści.

Do aplikacji dołączyła właśnie nowa zakładka o nazwie STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics. Jest to specjalny feed, w którym wyświetlane będą treści związane z wymienionymi tematami. Będzie to specjalne miejsce dla osób, które chciałyby poznać ciekawostki ze świata nauki, inżynierii i nie tylko.

TikTok wprowadza nową funkcję w Europie. Kanał z treściami STEM to propozycja dla wszystkich miłośników nauki. Komunikat prasowy

Funkcja od 2 kwietnia jest już dostępna w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a wkrótce pojawi się również w innych państwach Europy - w tym również w Polsce. To kwestia kilku tygodni, aż zobaczymy w aplikacji nowy feed. Co ważne, osoby poniżej 18 roku życia otrzymają od razu dostęp do niego na swoim pulpicie aplikacji. Osoby pełnoletnie będą mogły wyłączyć nową opcję z poziomu ustawień.

Nauka na TikToku

Co ważne, treści w nowej zakładce nie będą zbiorem losowych zasobów z innych kanałów, niekoniecznie rzetelnych. W tym wypadku nad STEM czuwać będą naukowcy, m.in. z Common Sense Networks i Poynter Institute. Treści pojawiające się w STEM będą weryfikowane m.in. pod kątem poprawności przekazywanych informacji. Można zatem liczyć na to, że ewentualne błędy i niekoniecznie zgodne z nauką stwierdzenia zostaną skutecznie odsiane.

W New Scientist codziennie prezentujemy naszym odbiorcom zmieniające świat wiadomości i cuda ze świata nauki. Pragniemy inspirować kolejne pokolenia, dlatego na TikToku skupiamy społeczność młodych ludzi, których pasja do nauki dorównuje naszej. David Stock, szef działu wideo w New Scientist

Jak podają przedstawiciele TikToka, nowa funkcja ma na celu nie tylko ekscytować, bawić i ciekawić, ale także wspierać domorosłych naukowców czy inżynierów. Być może feed stanie się początkiem inspiracji nauką i pomoże młodym osobom w obraniu ciekawej ścieżki rozwoju w świecie nauki.

Cyfrowy gigant

Potencjał drzemiący w aplikacji jest ogromny. Według oficjalnych danych, w każdym miesiącu TikToka odwiedza ponad 150 milionów osób z Europy. Co więcej, wśród publikowanych materiałów nie brakuje takich o tematyce naukowej. Jak podaje TikTok, od 2021 roku na całym świecie opublikowano około 15 milionów materiałów, które są zgodne z tematyką STEM.

W nowej zakładce na pewno nie zabraknie treści - i to ciekawych. Może to okazja, aby czas spędzany w apce faktycznie dobrze spożytkować?