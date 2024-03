Nowe dokumenty w mObywatelu. Skorzystają tysiące osób

Spis treści: 01 Nadchodzą nowe dokumenty w mObywatelu

Nadchodzą nowe dokumenty w mObywatelu

Aplikacja mObywatel daje dostęp do dużej liczby funkcji, z których korzystać mogą wszyscy Polacy. Wśród tych najbardziej popularnych można wymienić bardzo przydatny mDowód osobisty, cyfrowe prawo jazdy czy dostęp do Internetowego Konta Pacjenta. Co ważne, mObywatel pozwala też korzystać z cyfrowych wersji niektórych dokumentów i legitymacji poszczególnych grup społecznych.

Nadchodząca nowość dotyczy pracowników ochrony zdrowia, a konkretniej pielęgniarek i położnych. Już od 5 kwietnia w aplikacji mObywatel dostępne będą nowe rodzaje dokumentów. Mowa o:

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Prawo wykonywania zawodu położnej

Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

Nowe dokumenty będą dostępne na początku kwietnia (05.04 w piątek), a do 22 marca mają zostać zakończone prace techniczne przygotowujące aplikację do wdrożenia tych nowych funkcji.

Warto zaznaczyć, że ministerstwo cyfryzacji poinformowało też o planowanym wdrożeniu innych cyfrowych dokumentów - w tym wypadku dotyczą one lekarzy i lekarzy dentystów. Już niedługo zyskają oni dostęp do elektronicznego dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu.

To oczywiście nie jedyne nowości, jakie zostaną wdrożone do aplikacji mObywatel w tym roku. Ministerstwo cyfryzacji poinformowało jakiś czas temu o całkiem ambitnych planach, które zakładają m.in. wprowadzenie kilku usług i dokumentów w formie cyfrowej. Oto przykładowe nowinki, które pojawią się w mObywatelu w 2024 roku:

Chatbot

Dokumenty lokalne dla jednostek samorządu

Nowe funkcje ePłatności

Sekcja Twoje Sprawy

Legitymacja Radcy Prawnego i Aplikanta Radcowskiego

Usprawnianie UX/UI aplikacji

Więcej informacji o nowościach w mObywatelu znajdziecie w naszym artykule podsumowującym ostatnie zapowiedzi na ten rok.



Jeżeli liczba zapowiedzianych funkcji was przytłacza, to nie ma powodów do zmartwień. Niedawno wprowadzono małą, acz szalenie przydatną rzecz, jaką jest podsumowanie aktualizacji w aplikacji mObywatel. Każdorazowo po uruchomieniu zaktualizowanej aplikacji otrzymamy informację o tym, co nowego zostało w niej wdrożone.

To świetna rzecz, która pozwoli nam w łatwy sposób poznać nowe rzeczy dodane do programu. Ważna funkcja jest z nami od niedawna, a czekało na nią wiele osób.

