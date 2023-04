Nowe oblicze hologramów 3D. Bardziej gęsty i głębszy obraz niż kiedykolwiek

Naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii opracowali nową metodę hologramów 3D. Twierdzą, że ta technologia jest o wiele lepsza niż obecnie dostępne najnowsze technologie. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Optica”.

Nowa technologia 3D

Jest to nowe podejście do holografii, dzięki któremu naukowcom udało się przejść nad ograniczeniami, które do tej pory nie pozwalały na dalszy rozwój technologii. Naukowcy połączyli tradycyjny przestrzenny modulator światła z dyfuzorem, co pozwoliło na rzutowanie obrazów o wysokiej rozdzielczości pikseli na dużą liczbę kolejnych płaszczyzn lub warstw pozostających w niewielkiej odległości.

Nasza nowa metoda pokonuje dwa istniejące od dawna wąskie gardła w obecnych cyfrowych technikach holograficznych – niską rozdzielczość osiową i wysoki przesłuch międzypłaszczyznowy – które uniemożliwiają precyzyjną kontrolę głębi hologramu, a tym samym ograniczają jakość wyświetlania 3D”. Nasze podejście może również poprawić szyfrowanie optyczne oparte na holografii, umożliwiając zaszyfrowanie większej liczby danych w hologramie. Mówią naukowcy

Ultrawysoka gęstość

W celu przetestowania najnowszych odkryć naukowcy zbudowali prototypowy projektor 3D-SDH do tworzenia dynamicznych projekcji 3D i porównali jego wyniki z konwencjonalną konfiguracją holografii 3D Fresnela generowanej komputerowo. Podczas testów nowej technologii naukowcom udało się uzyskać rekonstrukcję 3D ze znacznie mniejszym odstępem głębokości między płaszczyznami.