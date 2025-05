Nowe otwarcie Plusa i Polsat Box. Odpowiadają na potrzeby konsumentów

70 proc. ankietowanych w badaniu przyznało, że kupując różne produkty i usługi sięga po najprostsze i najbardziej zrozumiałe dla nich rozwiązania. Dominująca grupa badanych (59 proc.) jest świadoma, że łączenie usług w pakiecie jest tańsze niż kupowanie ich osobno. Dlatego Plus i Polsat Box wprowadzają proste zasady łączenia kluczowych usług: światłowodu, telewizji, internetu mobilnego, abonamentu komórkowego oraz streamingów. Im więcej usług, tym więcej korzyści dla klienta. Zarówno cenowych, jak i np. limitów na wielkość przesyła danych.

- Nasza nowa oferta odpowiada na to, czego chce i potrzebuje dzisiejszy klient. Ma być prosto, zrozumiale i najlepiej w jednym miejscu. Wtedy na tym zaoszczędzimy - i czas i pieniądze. Mówimy wprost - połącz usługi i na tym skorzystaj - mówi Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Plusa, Grupa Polsat Plus .

Nowa oferta, w której proces wyboru i łączenia - światłowodu, telewizji, internetu mobilnego, abonamentu komórkowego oraz streamingów będzie łatwiejszy, wygodniejszy, lepiej dopasowany do potrzeb klienta i tańszy, będzie dostępna od 2 czerwca w ramach prostych abonamentów S, M i L w Plusie i Polsat Box

Nowa oferta została zaprojektowana z myślą o prostocie - możliwe jest korzystanie także z pojedynczych usług. Co ważne - przez cały okres trwania umowy obowiązuje jedna, niezmienna opłata miesięczna. Wyróżniającą się nowością w opcji L jest nielimitowany dostęp do internetu w abonamencie komórkowym oraz internecie mobilnym. Kolejną, w przypadku telewizji - dostęp do kanałów Polsat Sport Premium, Eleven Sports oraz Cinemax bez dodatkowych opłat.