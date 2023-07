Spis treści: 01 Nowość w Google Maps

02 Nawigacja na telefon lepsza, niż kiedykolwiek

03 Google stawia na nowe rozwiązania

Nowość w Google Maps

Powolna, niedokładna i irytująca - tymi słowami można określić funkcję wspierania głosowego w Google Maps. Do tej pory użytkownicy rzadko korzystali z tej opcji, gdyż była najzwyczajniej w świecie niedopracowana. Można się było głowić, jakim cudem Google mając swojego Asystenta nie zdecydowało się na wprowadzenie go do map?

Tak też się stało w najnowszej aktualizacji. Wraz z uruchomieniem aplikacji Google Maps po aktualizacji naszym oczom ukaże się komunikat, że dostępne są nowe i lepsze sposoby na wyszukiwanie w Google Maps. Chodzi oczywiście o Asystenta Google, który od teraz znacząco ułatwi korzystanie z nawigacji w telefonie kierowcom, podróżnym i nie tylko. Przyznacie, chyba że trochę trzeba było czekać.

Reklama

Nawigacja na telefon lepsza, niż kiedykolwiek

Od teraz, czyli od wersji aplikacji oznaczonej numerem 11.90 użytkownicy mogą korzystać z niej przy pomocy inteligentnego Asystenta Google. Znamy go wszyscy, bo dostępny jest na urządzeniach z Androidem. Wystarczy wydać odpowiednią komendę, jak na przykład "Nawiguj do" i tyle - program zinterpretuje nasze polecenie i wybierze optymalną trasę.

Sama idea działania tej funkcji nie różni się od jej poprzedniego wcielenia poza tym, że działa bardzo sprawnie. To duża różnica, bo z uwagi na jakość wcześniejszych rozwiązań wielu kierowców rezygnowało z głosowego sterowania Google Maps. Teraz jest o wiele łatwiej, dlatego część z nas bez wahania zacznie korzystać z asystenta w trakcie jazdy. Nie da się ukryć, że szybkie i sprawne działanie to cechy obligatoryjne dla współczesnych aplikacji.

Google stawia na nowe rozwiązania

Google Speech Services istnieje od 2013 roku, jednak po latach funkcja ta stała się nieco zapomnianą. Głównie za sprawą nowych i lepszych opcji, jak wspomniany Asystent Google. Nie dziwi zatem fakt, że kariera funkcjonalności dobiegła końca w przypadku Google Maps.



Zaskakuje natomiast fakt, że stało się to tak późno. Na szczęście funkcja wyczekiwana przez kierowców wreszcie stała się faktem. Pora wybrać się na wyprawę - Hej Google, zaplanuj trasę! Przy okazji pamiętajcie, że niedługo możecie stracić swoje konto Google. Firma zapowiedziała nowe zasady dotyczące braku aktywności na koncie. Jeżeli od dawna nie używaliście swojego konta Gmail, to warto je odświeżyć. Inaczej wszystko zostanie usunięte.