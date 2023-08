Nowy groźny sposób wykradania haseł. Skuteczność nawet 95 proc.

Wystarczy dźwięk stukania w klawiaturę, żeby wykraść hasła

Naukowcy z Durham University w Wielkiej Brytanii opracowali model głębokiego uczenia, który hakerzy mogą wykorzystać do zdalnej kradzieży haseł. Mowa o sztucznej inteligencji, która jest w stanie poznać hasła użytkowników poprzez słuchanie tego, jak wpisują je na klawiaturze (rozpoznawanie pojedynczych liter po dźwiękach uderzenia).

Badacze przeszkolili sztuczną inteligencję na dźwiękach znaków wpisywanych na klawiaturze MacBooka Pro z różnych odległości i pod różnymi kątami, aby stworzyć profile dźwiękowe dla każdego klawisza. Jak okazało się później po testach z wykorzystaniem wielu sposobów nagrywania, technika jest bardzo skuteczna i cechuje się dokładnością powyżej 90 procent.

Najwygodniejszym sposobem kradzieży było słuchanie kogoś stukającego w klawiaturę za pomocą mikrofonu smartfona - pozwala to na osiągnięcie 95 proc. dokładności, a do tego jest najłatwiejsze dla hakera do wykonania, bo wystarczy, że będzie nasłuchiwał nas w kawiarni, innymi miejscu publicznym czy miejscu pracy.

Klasyfikator wytrenowany do nasłuchu naciśnięć klawiszy zarejestrowanych przez pobliski telefon osiągnął dokładność 95 proc., najwyższą precyzję odnotowaną bez użycia modelu językowego czytamy w badaniu.