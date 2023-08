Reklama

Co więcej, SpyGun wyposażony jest w system automatycznego powrotu do miejsca startu i może latać po wybranej trasie z wyłączonym silnikiem, żeby oszczędzać akumulator - tym samym maksymalny czas jego lotu bez lądowania wynosi od 120 do 160 minut.



Jeśli zaś chodzi o pozostałe parametry, to maksymalna wysokość lotu wynosi 1500 m, wysokość robocza to 500-600 m, a prędkość maksymalna 90 km/h. Bezzałogowiec wyposażony jest oczywiście w kamery z podglądem w czasie rzeczywistym oraz nośniki pokładowe do przechowywania zdjęć i filmów.



System SpyGun składa się z dwóch dronów oraz naziemnej stacji kontroli i jeśli sprawdzi się bojowo, wkrótce należy się spodziewać jego szerokiej dostępności dla ukraińskich jednostek.