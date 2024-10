Nowy iPad Mini 7. generacji pojawiał się w plotkach od miesięcy. Wszak poprzednia wersja tabletu ma już kilka lat i było pewne, że nowa wersja jest blisko. Apple wprowadziło urządzenie do oferty bez zbędnego rozgłosu. Co oferuje i ile kosztuje ten sprzęt?

Polskie ceny tabletu iPad Mini

Zacznijmy od cen. Nowy iPad Mini dostępny jest w kilku konfiguracjach sprzętowych, za które w Polsce trzeba zapłacić następująco:

Reklama

model z Wi-Fi i 128 GB miejsca na dane - 2599 zł

model z Wi-Fi i 256 GB miejsca na dane - 3099 zł

model z Wi-Fi i 512 GB miejsca na dane - 4099 zł

W ofercie są też dostępne modele ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi i eSIM. Tutaj trzeba liczyć się z ceną wyższą o 800 zł. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Zdjęcie iPad Mini 7. generacji. / Apple / materiały prasowe

Specyfikacja tabletu iPad Mini 7. generacji

Nowy iPad Mini wprowadza różne udoskonalenia względem poprzednika. Na uwagę zasługuje czip A17 Pro, który znamy już z iPhone’ów 15 Pro. Procesor zapewnia wsparcie dla pakietu Apple Intelligence, którego pierwsze funkcje zostaną udostępnione jeszcze w tym miesiącu (wraz z aktualizacją iPadOS 18.1).

Zdjęcie Nowy iPad Mini umożliwia pracę z użyciem Apple Pencil. / Apple / materiały prasowe

Wyświetlacz to 8,3-calowy ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2266 na 1488 pikseli oraz jasności do 500 nitów. Tablet pozwala na pracę z użyciem elektronicznych ołówków Apple Pencil Pro lub wariantu z USB C. Aparat fotograficzny ma jeden obiektyw ze światłem f/1.8, który połączono z 12-megapikselowym sensorem. Kamera FaceTime także przechwytuje obraz w jakości do 12 MP, a energię dostarcza bateria 19,3 Wh, która ma zapewnić do 10 godzin typowej pracy. Na uwagę zasługuje również nowy port USB C, który obsługuje DisplayPort oraz przesyłanie danych z prędkością do 10 Gbps.

Warto dodać, że w opakowaniu nowego iPada Mini zabrakło ładowarki. Apple dorzuca do pudełka z tabletem tylko przewód z końcówkami USB C. Nowy model jest ciekawy głównie za sprawą mocnego czipu A17 Pro oraz wsparcia dla pakietu Apple Intelligence. Z możliwości tego drugiego w Polsce na razie jednak nie skorzystamy i nic nie wskazuje na to, aby miało to ulec zmianie w krótkim czasie.