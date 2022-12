Woda pitna się skończy

Patrząc na fotografie Ziemi wykonane z kosmosu jest oczywiste, że większą część powierzchni globu pokrywa woda. Morza, oceany i jeziora znacznie przeważają nad suchym lądem, który stanowi mniejszą część widocznej pokrywy planety. Takie są fakty — aż 71% powierzchni Ziemi to woda, z czego aż 96% to ta zasolona.

Oznacza to, że choć wody jako takiej mamy pod dostatkiem, to jej pitna odmiana stanowi przerażającą mniejszość. Coś, co wielu z nas bierze za pewnik (np. woda w kranie), pochodzi w rzeczywistości z bardzo niewielkich zasobów, mogących w pewnym momencie po prostu się wyczerpać. Nic dziwnego, że naukowcy i inżynierowie pracują nad sposobem wykorzystania oceanów do tworzenia wody nadającej się do spożycia.

Czy odsalanie wody jest możliwe?

Chociaż w niektórych miejscach na świecie działają specjalne instytucje zajmujące się odsalaniem wody morskiej (np. na Malcie), to obecnie takie działanie byłoby dość trudne do wdrożenia na masową skalę. Głównym problemem jest energia potrzebna do zasilania urządzeń. Nie jest to niemożliwe — problem jednak w źródłach zasilania.

Zdjęcie Odsalanie wody przyszłości - efektywnie i naturalnie / Praveen Kumar and Nature Scientific Reports / materiał zewnętrzny

Nie oznacza to jednak, że sama idea pozbywania się soli z oceanu czy morza jest zła lub że jest na nią zbyt wcześnie. Naukowcy z Chicago są w trakcie opracowywania specjalnego mechanizmu, który wykorzystywałby naturalne źródła energii i parę wodną nad oceanami — zasób zupełnie nie eksploatowany, a mogący zagwarantować nam nowe źródło pitnej wody.

Ostatecznie będziemy musieli znaleźć sposób na zwiększenie dostaw świeżej wody, ponieważ woda konserwowana i odzyskiwana z istniejących źródeł, choć niezbędna, nie będzie wystarczająca do zaspokojenia ludzkich potrzeb. Praveen Kumar, inżynier środowiska i budownictwa z Uniwersytetu Illinois

Maszyna działająca na lądzie i na wodzie

Proponowanym rozwiązaniem jest sporej wielkości instalacja, która miałaby dwa główne elementy — jeden umieszczony na wodzie, drugi na lądzie — połączone rurami. Aparatura mająca 210 metrów szerokości i 100 metrów długości zbierałaby wilgotne powietrze znad oceanu i transportowała w stronę lądowej odnogi. Tam para byłaby skraplana i zamieniana w wodę. Wszystko przy wykorzystaniu energii słonecznej oraz wiatrowej.

Do tej pory naukowcy przebadali kilkanaście różnych miejsc na Ziemi w kontekście tego, czy nadawałyby się one do zaimplementowania takiego systemu. Krótkie poszukiwania wykazały, że jest przynajmniej 14 takich lokalizacji. Co zaskakujące, jedna maszyneria mogłaby zapewnić wodę nawet dla 500 000 osób dziennie.

Nie zrobiono tego wcześniej i myślę, że dzieje się tak dlatego, że naukowcy tak bardzo koncentrują się na rozwiązaniach lądowych — ale nasze badanie pokazuje, że w rzeczywistości istnieją inne opcje. Francina Dominguez z University of Illinois

Woda pitna w przyszłości

Siłą tego konceptu jest jego odporność na zmiany klimatyczne. O ile degeneracja klimatu doprowadzi do zanikania zasobów wody w rzekach czy jeziorach, to metoda pozyskiwania jej z oceanów nadal będzie dostępna. Naukowcy wykonali obliczenia i eksperymenty w tym kierunku.

Dowiedli, że ocieplanie się klimatu nie zmieni faktu, iż para znad oceanów będzie w dalszym ciągu występować. Co za tym idzie, nowoczesny sposób na pozyskiwanie wody pitnej będzie w dalszym ciągu dostępny. Okazuje się, że może to być nasza jedyna nadzieja na przyszłość.