Jeszcze w 2019 roku Huawei trafił na amerykańską czarną listę, przez co firmy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą współpracować z chińskim przedsiębiorstwem. To dość mocno uderzyło w producenta popularnych smartfonów. Brak usług Google sprawił, że telefony komórkowe marki Huawei stały się dla konsumentów mniej atrakcyjne i drastycznie spadła ich sprzedaż.

To sprawiło, że chińska firma musi szukać zarobku na innym polu niż smartfony. Od 2019 roku firma z powodzeniem zdywersyfikowała swoją ofertę. Huawei skupił się bardziej na tworzeniu urządzeń IoT, jak SmartTV i smartwatche. Nie zabrakło również inwestycji w motoryzację, Huawei zajmuje się teraz również produkcją samochodów elektrycznych.

Najświeższe informacje z Chińskiej Narodowej Bazy Patentów sugerują, że Huawei pracuje nad czymś o nazwie "Blind Guidance Method, Device and Wearable Device, czyli urządzeniami typu wearables, skierowanymi w stronę osób niewidomych, które ułatwią im nawigację w terenie. Niestety, opis nie zdradza wielu szczegółów. Nie wiadomo nic o designie urządzenia oprócz tego, że będzie składał się z dwóch oddzielnych części. To sugeruje, że może być to czymś w formie słuchawek bezprzewodowych.

Niewiele wiadomo o samym działaniu urządzenia. Patent wyjaśnia, że będzie ono bazowało na ultradźwiękach, czyli dźwiękach o niskiej częstotliwości, niesłyszalnych przez człowieka. Będą one emitowane we wszystkich kierunkach i zbierane z powrotem przez specjalne sensory, gdy po odbiciu się od powierzchni wrócą do urządzenia. Wynalazek będzie interpretował wyniki i na tej podstawie udzielał informacji człowiekowi o pozycji przeszkód. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób zebrane dane będą raportowane noszącemu. Możliwe, że za pośrednictwem głośników lub właśnie słuchawek.

Jedno jest pewne, urządzenie dopiero co znalazło się w bazie danych instytutu patentowego, co oznacza, że prędko go na rynku nie zobaczymy.